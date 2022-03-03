Еще один украинский город освобожден от российских нацистов: видео

Над Бучей теперь украинский флаг.

Иде восьмой день мужественного противостояния украинских защитников армии рф, и парни из ВСУ уже могут похвастаться еще одной победой над захватчиками. После множественных обстрелов и попыток российских войск оккупировать город Буча в Киевской области, украинские защитники сумели его отстоять. Теперь над Бучей развивается флаг Украины.

В сети появилось видео, на котором видно, как бойцы ЗСУ поднимают голубо-желтый флаг над городом.

"Город Буча, 3 марта 2022 года, поднимаем флаг над городом" — говорит один из солдатов.

Ранее "Телеграф" писал, что еще 2 марта украинские пограничники и подразделения ВСУ сумели отстоять часть административной границы между Украиной и Россией на территории Сумской области.

Также третьего марта наводчики украинского ПВО на Киевщине успешно ликвидировали боевой Су-30, который пытался прорваться в столицу.

Отметим, что по предварительным подсчетам в нападении на Украину погибли до 9 тысяч российских солдат.