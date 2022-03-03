Не успевают вывозить своих погибших: Зеленский рассказал о потерях оккупантов в Украине

Россияне продолжают забирать своих раненых и убитых, но большинство из них продолжает лежать на украинских полях

В ходе военных действий в Украине российские оккупанты потеряли убитыми почти 9 тысяч своих солдат.

Об этом в новом обращении заявил президент нашей страны Владимир Зеленский.

"Для нас это отечественная война. Мы знаем, чем начинаются отечественные войны и чем они заканчиваются для захватчиков", — сказал он.

Зеленский говорит, что украинская армия делает все необходимое чтобы окончательно сломить противника. По его словам, лишь за неделю на украинских землях были убиты почти 9 тысяч россиян.

Так президент указывает, что лишь на Николаевском направлении десятки российских вертолетов постоянно забирают своих "двухсотых" и "трехсотых". При этом, он отметил, что в основном на нашей земле гибнут парни 19-20 лет.

"Украина не хочет быть укрытой трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией, скажите своему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать", — обратился Зеленский к российским военным.

Больше об "успехах" оккупационных войск, а также о жизни простых украинцев под обстрелами, читайте в текстовой трансляции "Телеграфа": Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны.