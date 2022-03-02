"россия громит детские садики и роддомы": пленный оккупант признался маме в преступлениях армии путина (видео)

Очередной "освободитель" позвонил маме из плена.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного российского вторжения в Украину в сети появилось еще одно видео с плененным захватчиком из рф.

Соответствующее видео на своем telegram-канале опубликовал народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

На кадрах видно, как захватчик звонит на родину маме и дает ей указания о дальнейших действиях. Оккупант просит маму обратиться в комитет солдатских матерей. Кроме того, российский солдат рассказал о преступлениях армии владимира путина в Украине — россияне обстреливают детские садики и родильные дома.

Напомним, 2 марта в сети появилось видео, с 22 пленными российскими танкистами. Один из оккупантов призвал матерей не отпускать солдат в Украину. Кроме того, нескольких захватчиков поймали в Николаеве. Еще один россиянин расплакался, когда дозвонился к матери. К слову, в Генеральном штабе вооруженных сил Украины сообщают, что в плен массово сдаются не только рядовой состав россиян, но и офицеры.

Ранее сообщалось, что за голову путина объявили солидное вознаграждение.