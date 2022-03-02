Укр

Говорят, что их обманули, и звонят маме: появилось новое видео с пленными оккупантами

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российские пленные Новость обновлена 02 марта 2022, 15:13
Российские пленные

Украинские защитники поймали очередное "русское пушечное мясо".

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабной войны рф с Украиной в Николаеве задержали нескольких российских оккупантов.

Об этом сообщает telegram-канал Николаевской областной государственной администрации.

В сети опубликовали видео допроса захватчиков.

Плененный оккупант из Сибири признался, что его обманули. Он заявил, что в РФ по новостям говорят, что Украина террористическое государство. Также оккупант заявил, что лично он никого не убивал. Кроме того, российский солдат призвал своих соотечественников не нападать на нашу страну.

Еще один пленный россиянин дозвонился до матери и рассказал, что находится в плену, где с ним хорошо обращаются. Российский оккупант попросил маму сходить в военкомат и призвать не отправлять сюда солдат из рф.

Ранее сообщалось, что 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию харьковского городского совета. А в Херсоне украинцы отобрали национальные флаги у российских солдат. Также в руководстве российской армии проговорились о войне с Украиной, заявив, что готовились к нападению несколько месяцев.

Теги:
#Украина #Николаев #Россия #Война с Россией
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