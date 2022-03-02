Представителя командования рф поймали на вранье о войне с Украиной

Россияне долго готовились к коварному удару.

россия как минимум несколько месяцев планировала полномасштабное вторжение в Украину, которое продолжается уже семь дней.

Об этом в интервью проговорился полковник Центрального аппарата МО РФ Владимир Трухан. Обратил на это внимание российский общественный деятель Андрей Кураев в Facebook.

Рассказывая о потерях российских войск Трухан признал, что рф теряет целые военные колонны. Оккупант заявил, что это происходит из-за пустых баков, а не успехов украинской армии. Также полковник проговорился и заявил, что "военные операции такого уровня готовятся несколько месяцев минимум", а потому кровавый диктатор владимир путин на протяжении долгого времени врал об учениях, говоря, что не нападет на Украину.

"… 4. Случаи сожженных колонн на марше — возможны, это война, всякое бывает. Кто-то ошибся, не уследил, пришлось бросать с пустыми баками. За это кто-то поплатится погонами. В этом случае, надо полагать, брошенные пустые колонны сжигаются ВСУ задним числом для постановочных роликов. 5. То же самое с "ракетами, боеприпасами и топливом, которых в обрез и которых хватит на 3-4 дня" — феерическая брехня. Войсковые операции такого уровня готовятся несколько месяцев минимум, все просчитано и запасено заранее с избыточным резервированием на все случаи. Как и клеветала западная разведка: предыдущие несколько месяцев армия РФ не просто проводила учения у границ Украины, а ее готовили к операции глубокого вторжения", — написал Кураев.

Ранее сообщалось, что в Украине предупредили Беларусь.