"Для Беларуси это кончится кровавой баней": Арестович призвал белорусскую армию не воевать с Украиной (видео)

Советник главы ОП также обратился к белорусским гражданам, призвав их не дать белорусской армии вступить в войну с Украиной.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович обратился к белорусским военным, призвав их не выполнять преступные приказы командования и не воевать против Украины.

"Уважаемые, генералы солдаты и офицеры, мы ценим вас, как армию соседей, с которыми у нас всегда были хорошие отношения, мы считаем вас профессиональными и честными людьми и мы считаем, что задача белорусской армии и всех силовых подразделений — это защита Беларуси, а не агрессия в отношении других стран. Главная функция армии — это предотвратить войну. Если она не сумела предотвратить войну — она не справилась со своей главной функцией. Я думаю, что беларусская армия должна предотвратить нападение на Беларусь, а не нападать на соседние народы, с которыми они близкие и даже братские, чего я пока не могу сказать о российском народе", — сказал Арестович.

"Я к вам обращаюсь: если вам будут отдавать преступные приказы, вы знаете как их можно саботировать. Рация села, заблудились, не туда приехали и так далее. Если вам все же придется прийти на территорию Украины, помните, что Украина со вчерашнего дня — официальный кандидат в члены ЕС. Мы сумеем обеспечить переход вас на нашу сторону, обеспечить вам безопасность, защиту и поддержку ЕС", — объявил Арестович. Он отметил, что отказавшись воевать против украинцев, белорусские солдаты смогут защитить свою честь.

Советник главы ОП также обратился к белорусским гражданам, призвав их не дать белорусской армии вступить в войну с Украиной.

"Уважаемые белорусские братья, этот конфликт не вечен. Вы помните, что мы всегда заботимся о вас, мы дали пристанище тысячам белорусов. Помните, что это борьба за нашу свободу. Мы бьемся за нашу общую свободу. Не было ни дня, чтобы мы не вспоминали Беларусь, потому что с территории Беларуси к нам тоже летят ракеты, но даже это не нарушило наших отношений, нашего отношения к вам. Не допустите вступления Беларуси в войну. Последнее, что мы хотим сделать — это стрелять в белорусов. Мы можем. Но мы не хотим. Мы не будем делать этого до последнего момента. Не дайте белорусской армии этого сделать. Потому что это кончится кровавой баней для Беларуси. И это худшее, что может произойти между нашими народами", — сказал Арестович.

Ранее "Телеграф" писал, что морги в Беларуси завалены мертвыми чеченцами, их боятся везти домой.