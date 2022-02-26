Укр

"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ написал Беларуси, воюющей против Украины вместе с Россией

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Украинские пограничники храбро защищают наши границы Новость обновлена 26 февраля 2022, 14:30
Украинские пограничники храбро защищают наши границы

Глава ГПСУ также заявил своим белорусским коллегам, что они не достойны называть себя пограничниками.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал белорусскому коллеге эмоциональное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины также как и Россия.

Снимок письма Дейнеко опубликовал в своем Facebook.

"С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ", — написал Дейнеко.

Свое письмо Дейнеко направил руководителю беларусских пограничников, сопроводив его такими словами:

Знайте! МЫ ПОБЕДИМ

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Глава ГПСУ также заявил своим белорусским коллегам, что они не достойны называть себя пограничниками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

Теги:
#Украина #Россия #Война
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