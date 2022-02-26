"Будьте прокляты, твари!": глава ГПСУ написал Беларуси, воюющей против Украины вместе с Россией

Глава ГПСУ также заявил своим белорусским коллегам, что они не достойны называть себя пограничниками.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко написал белорусскому коллеге эмоциональное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины также как и Россия.

Снимок письма Дейнеко опубликовал в своем Facebook.

"С первых дней кровавого российского вторжения в Украину поддержку стране-агрессору активно оказывает Беларусь. Колонны техники атаковали не только с территории России, но и страны, превратившейся в сателлита РФ. К этому прилагается использование боевой авиации, артиллерии, баллистических ракет и других средств на территории РБ", — написал Дейнеко.

Свое письмо Дейнеко направил руководителю беларусских пограничников, сопроводив его такими словами:

Знайте! МЫ ПОБЕДИМ

БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ, ТВАРИ!!!

С ПРЕЗРЕНИЕМ!

Глава ГПСУ также заявил своим белорусским коллегам, что они не достойны называть себя пограничниками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.