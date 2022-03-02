Российские оккупанты деморализованы, офицеры сдаются в плен: свежая сводка Генштаба

Украинские защитники держат оборону на всех направлениях.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного российского вторжения в Украину Генеральный штаб вооруженных сил Украины поделился актуальным вечерней сводкой новостей.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Генштаба ВСУ в facebook.

На Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.

На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.

Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказов продолжать наступление.

Воздушными силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.

Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационного войска очень низок.

За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и устроили бомбардировки гражданского населения.

Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.

Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и содержать определенные районы.

"Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике!" — сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что в ООН приняли резолюцию насчет россии.