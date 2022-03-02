Укр

Под Киевом украинские бойцы освободили Макаров

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Макаров - освобожден от российских оккупанов Новость обновлена 02 марта 2022, 18:19
Макаров - освобожден от российских оккупанов

Еще один украинский город освобожден от оккупантов.

На седьмой день жестокого вторжения российских войск в Украину, украинские защитники могут похвастаться очередной победой — парни из ВСУ освободили от российских захватчиков город Макаров в Киевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"14 ОМБР им. князя Романа Великого и 95 ОДБШр освободили Макаров Киевской области и закрепились там" — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф" в Северодонецке оккупанты обстреляли детский садик. Под завалами в подвальном помещении оказались около 10 человек, 8 из которых это дети.

Также противник обстрелял здания одного из факультетов университета Каразина и областного управления полиции в Харькове, а еще был нанесен удар по местной телевизионной вышке.

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ
Макаров - освобожден от российских оккупанов
Украина
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