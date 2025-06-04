Не забудьте посадить в июне эти овощи, если хотите посмаковать борщом

Лучшие даты по лунному календарю для посадки овощей и корнеплодов

Из-за затяжных дождей, похолоданий и майских заморозков часть огородников отложила посадочные работы или потеряла уже сделанные посевы. Июнь может спасти ситуацию. При правильном подходе и выборе раннеспелых сортов можно успеть и с капустой, и со свеклой, и с морковью, и даже с картофелем. Это основные овощи борщевого набора.

Капуста: когда высаживать рассаду

Для пересадки капусты в открытую почву критическое значение имеет температура. Среднесуточная не должна опускаться ниже +10°C, а сама почва должна прогреться по меньшей мере до +12°C. Обычно эти условия выполняются еще в мае, но если в регионе прохладная весна – июнь вполне годен.

Лучшие дни для посадки капусты в июне 5-7, 11-12 и 19-20.

Морковь: сеять еще не поздно

Сев моркови первой половины июня — распространенная практика. Выберите свежие семена раннеспелых и среднеспелых сортов.

Лучшие дни для посадки моркови в июне: 6-7, 12-18, 20-21.

Свекла: важно подобрать правильный сорт

Скороспелые сорта свеклы хорошо растут, даже если сеять до конца июня. При посеве во второй половине месяца следует выбрать гибриды или проверенные ранние сорта с вегетационным периодом 75-95 дней. Недостаток скороспелой свеклы – она хуже сохраняется.

Среди пригодных для июньского посева сортов: "Ая", "Браво", "Бесподобная А 463", "Полярная звезда", "Цилиндра одинростковая", "Красный шар" и т.д.

Лучшие дни для посадки свеклы в июне: 4-6, 10-12, 19-20.

Успейте посадить картофель в июне

В 2025 году из-за аномальных заморозков часть огородников столкнулась с подмерзанием молодых растений или была вынуждена перенести посадку. Июнь – время для высадки среднепоздних и поздних сортов, которые будут собирать в сентябре. Важно прорастить клубни перед посадкой – это сократит вегетационный период.

Лунный календарь посадки для картофеля, аналогичный моркови.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в июне сеять арбузы и дыни. Для того чтобы урожай был больше, есть свои секреты.