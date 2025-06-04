Не забудьте посадити в червні ці овочі, якщо хочете посмакувати борщем

Найкращі дати за місячним календарем для посадки овочів та корнеплодів

Через затяжні дощі, похолодання та травневі заморозки частина городників відклала посадкові роботи або втратила вже зроблені посіви. Червень може врятувати ситуацію. За умови правильного підходу та вибору ранньостиглих сортів можна встигнути і з капустою, і з буряком, і з морквою, і навіть із картоплею. Це основні овочі борщового набору.

Капуста: коли висаджувати розсаду

Для пересадки капусти у відкритий ґрунт критичне значення має температура. Середньодобова не повинна опускатися нижче +10°C, а сам ґрунт має прогрітись щонайменше до +12°C. Зазвичай ці умови виконуються ще в травні, але якщо в регіоні прохолодна весна — червень цілком придатний.

Найкращі дні для посадки капусти у червні 5-7, 11-12 та 19-20.

Морква: сіяти ще не пізно

Сівба моркви у першій половині червня — поширена практика. Оберіть свіже насіння ранньостиглих та середньостиглих сортів.

Найкращі дні для посадки моркви в червні: 6-7, 12-18, 20-21.

Буряк: важливо дібрати правильний сорт

Скоростиглі сорти буряка гарно ростуть, навіть якщо сіяти до кінця червня. При посіві в другій половині місяця варто обрати гібриди або перевірені ранні сорти з вегетаційним періодом 75–95 днів. Недолік скоростиглих буряків — вони гірше зберігаються.

Серед придатних для червневого посіву сортів: "Ая", "Браво", "Незрівнянна А 463", "Полярна зірка", "Циліндра одинпаросткова", "Червона куля" тощо.

Найкращі дні для посадки буряка в червні: 4-6, 10-12, 19-20.

Встигніть посадити картоплю в червні

У 2025 році через аномальні заморозки частина городників зіткнулася з підмерзанням молодих рослин або була змушена перенести посадку. Червень — час для висадки середньопізніх і пізніх сортів, які збиратимуть у вересні. Важливо проростити бульби перед посадкою — це скоротить вегетаційний період.

Місячний календар посадки для картоплі, аналогічний до моркви.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в червні сіяти кавуни та дині. Для того, щоб врожай був більшим є свої секрети.