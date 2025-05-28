Не забудьте посадити огірки в ці дні: посівний календар на червень 2025 року

Коли сіяти, а коли дати землі відпочити? "Телеграф" підкаже найкращі дні для роботи в городі згідно з місячними фазами

Травень добігає кінця. Погода не була сприятлива для городництва, тож багато господарів відклали посадку рослин у відкритий ґрунт на червень. Місячний посівний календар підкаже, коли краще садити різні види городини.

"Телеграф" підготував зручний календар, з яким можна звірятися під час садівництва. Він складений на основі місячного календаря садівника. Зелені галочки показують найкращі дні для посіву кожної культури згідно з фазами місяця.

Наприклад, повторну висадку огірків краще запланувати у чотири відрізни: з 4 по 6 червні, 9 — 10, 15 -16 та 19-20. Що ж до кабачків чи гарбузів, їх краще садити 5-7, 11-12, 18-19 червня. Соковита зелень на салат краще ростиме при посадці 6-7, 11-13 та 19-20 червня.

Місячний посівний календар на червень 2025 року

Коли не можна садити рослини в червні

Є також загальні правила, в яку фазу місяця краще нічого не садити. Молодий місяць на початку на в кінці червня (1-2 та 27 — 30 число) не сприяє гарному стану рослин. На цей час краще запланувати інші садові роботи. Знищувати бур’яни чи боротися зі шкідниками також краще у повню 10-11 червня. 17-18 червня краще приділити догляду за рослинами під час останньої чверті місяця, висадка буде корисна не для всіх культур. З 19 по 24 червня не забудьте потурбуватися про землю, розпушити її та внести добрива. 25 та 26 червня краще на городі нічого не садити і не турбувати землю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що слимаків можна позбутися кількома способами. Один з них — вигнати слимаків за допомогою кави.