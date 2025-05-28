Не забудьте посадить огурцы в эти дни: посевной календарь на июнь 2025 года

Когда сеять, а когда дать земле отдохнуть? "Телеграф" подскажет лучшие дни для работы в огороде согласно лунным фазам

Май подходит к концу. Погода не была благоприятна для огородничества, так что многие хозяева отложили посадку растений в открытую почву на июнь. Месячный посевной календарь подскажет, когда лучше сажать разные виды овощей.

"Телеграф" подготовил удобный календарь, с которым можно сверяться во время садоводства. Он составлен на основе лунного календаря садовода. Зеленые галочки показывают лучшие дни для посева каждой культуры согласно фазам луны.

Например, повторную высадку огурцов лучше запланировать в четыре отрезка: с 4 по 6 июня, 9 — 10, 15 -16 и 19-20. Что касается кабачков или тыкв, то их лучше сажать 5-7, 11-12, 18-19 июня. Сочная зелень на салат будет лучше расти при посадке 6-7, 11-13 и 19-20 июня.

Лунный посевной календарь на июнь 2025

Когда нельзя сажать растения в июне

Есть также общие правила, в какую фазу луны лучше ничего не сажать. Молодой месяц в начале в конце июня (1-2 и 27 — 30 число) не способствует хорошему состоянию растений. В настоящее время лучше запланировать другие садовые работы. Уничтожать сорняки или бороться с вредителями также лучше в полнолуние 10-11 июня. 17-18 июня лучше уделить уходу за растениями во время последней четверти месяца, высадка будет полезна не всем культурам. С 19 по 24 июня не забудьте позаботиться о земле, разрыхлить ее и внести удобрения. 25 и 26 июня лучше в огороде ничего не сажать и не беспокоить землю.

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