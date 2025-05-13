Что еще можно успеть посадить в мае: лунный посевной календарь

Список, когда и что сажать в мае по лунному календарю

Погода в мае в Украине далека от стабильности. Ближайшая неделя будет отличаться переменной погодой и сильными осадками. В конце мая наконец-то придет долгожданное тепло. Огородникам погода нанесла немало бед: во многих населенных пунктах градом выбило посевы, в других областях часть вымерзла. Однако есть еще шанс успеть получить урожай.

Месячный посевной календарь на май 2025 дает рекомендации по высадке некоторых растений даже в конце месяца. Во второй половине мая в целом благоприятными для посева или посадки овощных культур считаются дни с 13 по 17 мая, 21, 22, 25, 29 и 30 числа месяца. С 18 по 20 и с 26 по 28 мая сажать лунный календарь не рекомендует.

Лунный календарь огородника на май

Что и когда рекомендуют сажать в мае (список):

13 — 15 мая: сельдерей, петрушка на корень, лук на зелень, чеснок, лук порей, салаты, шпинат, укроп, пряные травы, микрозелень, яблоня, абрикос, облепиха, калина, виноград

16 — 17 мая: картофель, топинамбур, батат, морковь, свекла, пастернак, редис, редька, репа, сельдерей, петрушка на корень, лук репчатый, лук на зелень, чеснок, лук порей, томаты, физалис, перец, перец капуста, капуста (все виды), сельдерей черешковый, спаржа, кабачки, патиссоны, тыква, бахчевые, стручковые, мицелий, салаты, шпинат, укроп, пряные травы, микрозелень, земляника, клубника, груша, айва, абрикос, слива, персик,

18–20 мая: не рекомендуется сеять

21 — 22 мая: батат, редис, редька, репа, огурцы, капуста (ранняя, кейл), сельдерей черешковый, кабачки, патиссоны, тыква, бахчевые, салаты, руккола, кресс, горчица, укроп, петрушка, кинза, микрозелень

23 — 24 мая: редис, редька, репа, шпинат, укроп, петрушка, кинза, микрозелень, смородина

25 мая: картофель, топинамбур, батат, морковь, свекла, пастернак, редис, редька, репа, сельдерей, петрушка на корень, лук репчатый, лук на зелень, чеснок, лук порей, томаты, физалис, перец, баклажаны, капуста (все виды), сельдерей черешковый, спаржа, кабачки, патиссоны, тыква, бахчевые, стручковые, мицелий, салаты, шпинат, рукола, кресс, горчица, укроп, петрушка, кинза, базилик, микрозелень, земляника, клубника, яблоня персик, черешня, грецкий орех, фундук, калина, шиповник, рябина, облепиха, боярышник, смородина, малина, ежевика, крыжовник, виноград

26–28 мая: не рекомендуется сеять

29 — 30 мая: редис, редька, репа, лук на зелень, томаты, физалис, перец, баклажаны, огурцы, брокколи, цветная капуста, капуста (все виды), сельдерей черешковый, кабачки, патиссоны, тыква, башня шпинат, руккола, кресс, горчица, мангольд, щавель, укроп, петрушка, кинза, базилик, микрозелень, земляника, клубника, калина, шиповник, облепиха, смородина, малина, ежевика, крыжовник

31 мая: спаржа, подсолнечник, черешня, смородина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие работы нужно провести на огороде в мае. Кроме посадки растений там еще и другие виды работ.