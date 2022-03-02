Оккупанты нанесли новые удары по телевышкам в еще двух украинских городах
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Возможно, россияне хотят так запугать украинцев
Во вторник, 2 марта, на седьмой день войны против Украины российские захватчики обстреляли телевизионные вышки сразу в двух украинских городах. Под прицельный огонь захватчиков попали важные для инфраструктуры объекты в Харькове и Лисичанске, что на Луганщине.
Об этом информируют замглавы МВД Антон Геращенко, а также харьковские новостные Telegram-каналы.
Все "прилеты" произошли после обеда.
Вероятно, конечная цель врага — оставить украинцев без возможности посмотреть новости по телевизору, лишая еще одного источника информации. Или же противники верят, что наше население настолько же зависимо от ТВ, как и их сограждане.
В случае Луганщины это еще и может быть попытка дезориентации, если внезапно станут доступными российские телеканалы.
Информации о пострадавших во время обоих взрывов пока не поступало.
Напомним, что накануне, 1 марта, обстрел телевышки впервые произошел в Киеве. Тогда, к сожалению, погибло пять мирных человек — они просто прогуливались рядом, когда прилетел снаряд.
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