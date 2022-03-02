Генассамблея ООН приняла резолюцию насчет россии

Украинские защитники, тем временем, обороняются от агрессии с поддержкой западного сообщества

Генассамблея ООН требует от россии прекратить применение силы в Украине и вывести войска. Была принята соответствующая резолюция большинством голосов — 141 "за". Против высказались только россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Еще 35 государств воздержались.

Об этом сообщает Reuters.

Генассамблея высказала осуждение россии за решение вторгнуться в Украину, в документе также отражена обеспокоенность из-за нападений на гражданские объекты и жертвы среди мирного населения, включая детей и женщин. Среди требований — содействие в доступе гуманитарной помощи.

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Резолюция приняли на чрезвычайной сессии, созванной Советом Безопасности ООН. В последний раз такое заседание созывали в 1982 году. Всего в Генассамблее 193 члена. Отметим, что среди тех, кто воздержался во время голосования по резолюции оказался Китай.

Резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, при этом они имеют политический вес. Выступая перед присутствующими посол США призвала их поддержать резолюцию, если они считают, что их страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность.

Ранее "Телеграф" анализировал поддержку Украины Америкой в контексте вторжения россии.