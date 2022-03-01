Пленный российский оккупант позвонил маме и разрыдался (видео)

Российские захватчики массово сдаются в Украине.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабной войны с Россией очередной российский оккупант оказался в плену у украинских защитников.

Видео с допросом российского военного опубликовал на своей страничке в Facebook народный депутат Украины Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность").

На видео молодой захватчик звонит домой к родителям и сообщает, что находится в украинском плену, где с ним обращаются хорошо. Россиянин говорит матери, чтобы она начинала действовать в рф в связи с его пленом, а прощаясь с родителями, оккупант разрыдался.

Напомним, 1 марта в сети появилось видео колонны пленных русских оккупантов, которые сдались в руки украинским защитникам. Кроме того, украинские бойцы территориальной обороны поймали юного бурята, который даже заявил, что не стрелял на войне. Еще один бурят спел известную фанатскую кричалку про кровавого диктатора владимира путина. А в Полтавской области в плен попал российский захватчик, который в составе танковой колонны пытался доехать до Киева.