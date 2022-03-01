Укр

На Полтавщине поймали российского оккупанта, который так и не дошел до Киева (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
1618
Пленный российский захватчик Новость обновлена 01 марта 2022, 15:14
Пленный российский захватчик

Очередной российский солдат попал в плен к украинским защитникам.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного российского вторжения в Украину еще один солдат захватчиков попал в плен.

Видео с допросом оккупанта доступно на telegram-канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность").

На видео российский захватчик признался, что был на учениях под Воронежем, однако с каждым днем его часть продвигалась все ближе и ближе к границам Украины. В какой-то момент солдат понял, что находится на территории Украины. Оккупант признался, что руководство сказало ему, что Зеленский якобы капитулировал, а его колонне дали задачу заехать в Киев, "чтобы показать силу". К слову, колона данного солдата состояла примерно из ста машин и была разбита в Полтавской области. Именно там оккупант попался в плен.

Напомним, 1 марта в сети появилось признание бурята-оккупанта, который пришел на украинскую землю, в военных преступлениях России на территории Украины. В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на 12:00 1 марта и отметили, что Россия упустила наступательные возможности, а ее солдаты начали мародерствовать.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
"Призрак Киева" летает на МиГ-29
Киев
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
"Призрак Киева" летает на МиГ-29
"Призрак Киева" уничтожил уже 20 самолетов российских оккупантов
Дата публикации
Категория
Байрактары показали свою эффективность в уничтожении техники российских оккупантов
Украина срочно закупит еще больше разрушительных "Байракторов"
Дата публикации
Категория
На фото - флаг КНР
Кулеба рассказал о важной позиции Китая по войне с Россией
Дата публикации
Категория
Военные из РФ обратились к своим сослуживцам
"Прекратите убивать украинцев": задержанные в Украине военные РФ сделали обращение (видео)
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится уже шестой день
Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор (обновляется)