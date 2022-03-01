На Полтавщине поймали российского оккупанта, который так и не дошел до Киева (видео)

Очередной российский солдат попал в плен к украинским защитникам.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного российского вторжения в Украину еще один солдат захватчиков попал в плен.

Видео с допросом оккупанта доступно на telegram-канале народного депутата Украины Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность").

На видео российский захватчик признался, что был на учениях под Воронежем, однако с каждым днем его часть продвигалась все ближе и ближе к границам Украины. В какой-то момент солдат понял, что находится на территории Украины. Оккупант признался, что руководство сказало ему, что Зеленский якобы капитулировал, а его колонне дали задачу заехать в Киев, "чтобы показать силу". К слову, колона данного солдата состояла примерно из ста машин и была разбита в Полтавской области. Именно там оккупант попался в плен.

Напомним, 1 марта в сети появилось признание бурята-оккупанта, который пришел на украинскую землю, в военных преступлениях России на территории Украины. В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на 12:00 1 марта и отметили, что Россия упустила наступательные возможности, а ее солдаты начали мародерствовать.