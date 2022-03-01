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У россиян все больше проблем с "захватом" Украины: последние данные Генштаба

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Российская техника в Украине Новость обновлена 01 марта 2022, 14:14
Российская техника в Украине

Украинские войска дают отпор оккупантам на всех направлениях.

Генеральный штаб ВСУ отчитался о ситуации в стране на шестой день полномасштабной российской агрессии.

Оперативной информацией по состоянию на 12.00 01.03.2022 поделилась пресс-служба Генштаба ВСУ на своей странице в Facebook.

Колонны бронированной техники российских агрессоров замедлили темпы наступления и испытывают проблемы с обеспечением на территории Украины. Войска противника без системного подвоза топлива и боеприпасов. Не добившись успеха в захвате областных центров Харькова и Чернигова, оккупанты совершили обстрелы ракетами жилых кварталов указанных городов.

Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка, противник осуществляет перегруппировку с целью продолжения наступления в направлении Киева.

В Донецкой области вражеские войска при артиллерийской поддержке сосредоточили усилия на захвате украинского города Мариуполь. Цель захватчиков — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Таврическом направлении враг вышел на рубеж в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Новая Каховка. После перегруппировки оккупанты продолжают наступление в направлении Николаева.

Отмечены случаи грабежей и мародерства со стороны российских войск в районах населенных пунктов Буча, Гостомель и Новая Басань. Оккупанты продолжают систематически и дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права в Украине.

Упустив наступательные возможности противник сосредоточился на окружении города Киева.

Ранее сообщалось, что после ракетного обстрела центра Харькова скончалось не менее 10 мирных жителей.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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