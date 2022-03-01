Укр

Обстрел Харькова: только в здании ОГА погибли не менее 10 человек (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Центр Харькова испытал значительные разрушения Новость обновлена 01 марта 2022, 13:47
Центр Харькова испытал значительные разрушения

Подобные действия россиян невозможно простить

Число жертв обстрелов центральной площади Харькова уже измеряется десятками человек. Только в здании областной государственной администрации, пострадавшей во время прицельного огня кафиров, нашли минимум 10 тел.

Подробности сообщает прессслужба ГСЧС Украины.

Число людей, получивших разнообразные травмы, превышает уже три десятка. Цифру в минимум 35 пострадавших озвучил замминистра внутренних дел Антон Геращенко. До сих пор идет расчистка завалов здания, пока из-под них удалось спасти около 10 человек.

Спасатели отчитываются о том, что архитектуре здания нанесен немалый ущерб. Полностью разрушена внутренняя лестничная клетка. Также частично пострадали коридоры, причем на всех этажах.

Добавим, что, как мы уже писали, кроме этого огонь задел филармонию, оперный театр, несколько 4-5-этажных домов.

Действия России по прицельной бомбардировке центра Харькова президент Владимир Зеленский уже назвал террором.

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война #Обстрелы
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