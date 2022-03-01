"Путин х**ло": пленный российский оккупант позвонил на родину (видео)

Россиянин признался в преступлениях своей армию

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного российского вторжения в Украину очередной плененный захватчик позвонил к себе на родину.

Соответствующее видео появилось на telegram-канале народного депутата Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность").

На кадрах видно, как российскому оккупанту разрешили позвонить на родину. Он начал с того, что произнес известную кричалку про президента РФ Владимира Путина: "Путин Х**ло". Затем захватчик созвонился с близким человеком и рассказал, что находится в плену, а попал на территорию Украины обманом. Россиянин также заявил о преступлениях российской армии — стрельбе по мирных жителях и не только. Оккупант признал, что РФ является захватчиком, а не как трубят путинские пропагандисты.

Ранее сообщалось, что в Чернигове объявили охоту на технику и личный состав врага. 1 марта на Луганщине российская армия обстреляла областной дом ребенка. На Черниговщине поймали российского захватчика, который дозвонился на родину. А по главной площади Харькова россияне нанесли мощный удар.