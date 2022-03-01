"А как ты туда попал?!" - "Нас бросили": ещё одно видео разговора пленного оккупанта с отцом (видео)

В Черниговской области украинцам удалось обезвредить группу российских военнослужащих, которые приехали воевать на территории нашего государства. Одному из солдат разрешили позвонить отцу, который спросил не о состоянии сына, а как он попал в Украину, а после — еще и в плен.

Видеозаписью разговора поделились представители 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского.

Реакция отца военнослужащего действительно весьма нестандартна. На укор украинских защитников о том, что россияне сюда приехали воевать против жителей другой страны, мужчина ответил лишь, что "не он его туда посылал".

Также в беседе солдат признается, что связи с руководством части или другими вышестоящими военнослужащими у них нет.

"Бросили нас. Под названием "учения вывели в другую сторону". И просто бросили нас почти в центр Украины. Просто уехали все", — говорит он.

Интересно, что парень, задержанный украинцами, один из пяти детей в семье. И, как правильно отмечают украинские воины, даже родители не особо пекутся об их дальнейшей судьбе.

"В принципе, это все, что стоит знать о мясе. Его "не посылал" к нам даже отец", — говорят в 58-й бригаде.

Отметим, что это далеко не первые пленные, которые говорят об "учениях". При этом находятся и те, которых не приходится переубеждать, что воевать против украинцев не стоит. Некоторые через видео пытаются образумить своих сограждан, мол, здесь делать их солдатам нечего.

Добавим, что также россияне начинают всерьез опасаться украинскую армию, завидев, с какой легкостью мы уничтожаем их военную технику, которую они считали непобедимой.