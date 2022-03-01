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Россияне разбегаются в страхе: как украинцы разносят технику оккупантов (фото, видео)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне потеряли серьезные потери в Украине 28 февраля
Россияне потеряли серьезные потери в Украине 28 февраля

Многие оккупанты начали бросать технику, видя готовность украинцев защищать свою землю

Российские оккупационные войска несколько продвинулись на территории Украины за понедельник, 28 февраля, но и понесли большие потери. Среди прочего, они потери 5 истребителей под Васильковым и Броварами, вертолет и крылатую ракету под Киевом, танк и два "Бука", много техники и живой силы в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях и под Бердянском.

"Телеграф" собрал фото и видео части разбитой техники противника за последние сутки. Осторожно, на многих видео есть нецензурная лексика!

Прежде всего, стоит показать, как украинский Bayraktar сбивает российский "Бук" у Иванкова под Киевом:

Два танка полиция уничтожила в Дергачах Харьковской области:

Дымящуюся разбитую технику снимали и в Харькове:

В Харьковской области сбили российский вертолет:

Войска России разбили у Бучи Киевской области:

А вот как территориальная оборона разнесла оккупантов прямо под Киевом, — такой отпор они не пережили:

На Черниговщине захватчикам повезло больше — их просто взяли в плен:

Некоторые особо храбрые украинцы бросают коктейли Молотова во вражескую технику, проезжая на автомобиле мимо:

Другие же просто продолжают угонять технику РФ:

Видя, какой отпор дает украинский народ, россияне просто бросают свою технику, — ее после украинцы разбирают на металлолом и с ее помощью укрепляются сами.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал последние карты, где сейчас идут бои с россиянами в Украине.

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#Россия #Военная техника
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