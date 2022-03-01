Россияне разбегаются в страхе: как украинцы разносят технику оккупантов (фото, видео)

Многие оккупанты начали бросать технику, видя готовность украинцев защищать свою землю

Российские оккупационные войска несколько продвинулись на территории Украины за понедельник, 28 февраля, но и понесли большие потери. Среди прочего, они потери 5 истребителей под Васильковым и Броварами, вертолет и крылатую ракету под Киевом, танк и два "Бука", много техники и живой силы в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской областях и под Бердянском.

"Телеграф" собрал фото и видео части разбитой техники противника за последние сутки. Осторожно, на многих видео есть нецензурная лексика!

Прежде всего, стоит показать, как украинский Bayraktar сбивает российский "Бук" у Иванкова под Киевом:

Два танка полиция уничтожила в Дергачах Харьковской области:

Дымящуюся разбитую технику снимали и в Харькове:

В Харьковской области сбили российский вертолет:

Войска России разбили у Бучи Киевской области:

А вот как территориальная оборона разнесла оккупантов прямо под Киевом, — такой отпор они не пережили:

На Черниговщине захватчикам повезло больше — их просто взяли в плен:

Некоторые особо храбрые украинцы бросают коктейли Молотова во вражескую технику, проезжая на автомобиле мимо:

Другие же просто продолжают угонять технику РФ:

Видя, какой отпор дает украинский народ, россияне просто бросают свою технику, — ее после украинцы разбирают на металлолом и с ее помощью укрепляются сами.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал последние карты, где сейчас идут бои с россиянами в Украине.