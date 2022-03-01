Четыре направления огня: свежие карты наступления россиян в Украине 1 марта

В Украине развернулось четыре больших очага наступления

На утром вторника, 1 марта, российские оккупационные войска продолжают наступление на территорию Украины, несмотря на то, какое сопротивление оказывает украинская армия.

"Телеграф" собрал приблизительные карты расположения военных РФ по состоянию на 1 марта.

Одну из карт опубликовал Институт изучения войны на The New York Times. На ней видно, как война захлестнула Херсон, подкралась вплотную к Киеву, и как продвинулись оккупанты в Сумской области, обойдя сам областной центр.

Россияне все ближе подступают к столице

Еще одну свежую карту опубликовали на Reuters, и там наглядно показали, как фронты наступления делятся на четыре очага, — со стороны Крыма, Донбасса, Белгородской/Курской области России, и со стороны Беларуси.

Боевые действия идут в районе Киева, Харькова, Сум, Херсона, Запорожья

Как сообщал "Телеграф", по последним данным на утро 28 февраля Россия уже потеряла в Украине более 5 тысяч человек и больше тысячи единиц военной техники, однако все равно не отступает.

Последние спутниковые снимки показали 27-километровую колонну военной техники, которая подступает к Киеву со стороны Гостомеля.