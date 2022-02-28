Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1046
В Минобороны говорят, что точных данных нет и потери РФ могут быть еще большими
Война России против Украины продолжает отнимать человеческие жизни, и большинство из них — именно военные армии страны-агрессора. По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, более 5300 российских военных были убиты и ранены за 4 дня войны, однако в действительности эта цифра может быть еще больше.
Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника. В частности:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки — 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушек — 74
- ЗРК БУК — 1
- Град — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны — 60
- БПЛА ОТР — 3
- корабли/катера — 2
- средства ПВО — 5.
Маляр говорит, что данная информация является лишь ориентировочной, так как наши военные ведут лишь примерный подсчет: сосредоточены не на потерях противника, а на ведении войны.
Напомним, несмотря на все надежды агрессора, украинские защитники смогли не только отстоять свои позиции, но и ликвидировать множество вражеской военной техники.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-