Укр

Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка Новость обновлена 28 февраля 2022, 09:25

В Минобороны говорят, что точных данных нет и потери РФ могут быть еще большими

Война России против Украины продолжает отнимать человеческие жизни, и большинство из них — именно военные армии страны-агрессора. По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, более 5300 российских военных были убиты и ранены за 4 дня войны, однако в действительности эта цифра может быть еще больше.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника. В частности:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки — 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушек — 74
  • ЗРК БУК — 1
  • Град — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны — 60
  • БПЛА ОТР — 3
  • корабли/катера — 2
  • средства ПВО — 5.

Маляр говорит, что данная информация является лишь ориентировочной, так как наши военные ведут лишь примерный подсчет: сосредоточены не на потерях противника, а на ведении войны.

Напомним, несмотря на все надежды агрессора, украинские защитники смогли не только отстоять свои позиции, но и ликвидировать множество вражеской военной техники.

Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Общество
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
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