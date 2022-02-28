Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка

В Минобороны говорят, что точных данных нет и потери РФ могут быть еще большими

Война России против Украины продолжает отнимать человеческие жизни, и большинство из них — именно военные армии страны-агрессора. По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, более 5300 российских военных были убиты и ранены за 4 дня войны, однако в действительности эта цифра может быть еще больше.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, помимо кадровых потерь, разрушено много техники противника. В частности:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки — 191

боевые бронированные машины — 816

пушек — 74

ЗРК БУК — 1

Град — 21

автомобильная техника — 291

цистерны — 60

БПЛА ОТР — 3

корабли/катера — 2

средства ПВО — 5.

Маляр говорит, что данная информация является лишь ориентировочной, так как наши военные ведут лишь примерный подсчет: сосредоточены не на потерях противника, а на ведении войны.

Напомним, несмотря на все надежды агрессора, украинские защитники смогли не только отстоять свои позиции, но и ликвидировать множество вражеской военной техники.