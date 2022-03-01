27-километровая колонна россиян замечена под Киевом (спутниковые снимки)

Колонна уже была замечена у границы столицы

Российская военная техника уверенно приближается к Киеву, — колонну протяженностью в 27 километров видели со стороны аэропорта в Гостомеле.

Спутниковые снимки сделала компания Maxar Technologies Inc (MAXR.N), сообщает "Телеграф" со ссылкой на Reuters.

Спутники сделали все эти фото вечером в понедельник, 28 февраля.

На них видно, как сотни бронетранспортеров, танков, артиллерии, машин тылового обеспечения двигаются с восточной окраины аэропорта "Антонов" в Гостомеле на юг в направлении Киева.

На снимках фигурируют такие населенные пункты как Здвижевка, Стоянка, Иванков. Стоит заметить, что Стоянка находится совсем у границы Киева.

Стоит заметить, что в одной из последних статей на CNN пишут, что есть мало надежды на скорое завершение войны в Украине, и в ближайшее время президент РФ Владимир Путин может зайти так далеко, что бросит еще больше сил для участия в боевых действиях. Но поскольку вторжение идет уже вторую неделю, а не закончилось блицкригом, есть основания думать, что РФ встретила куда большее сопротивление, чем прогнозировала.

Российские военные под Киевом

Как сообщал "Телеграф", ранее Maxar сделали снимки большого скопления сухопутных войск РФ и вертолетов, размещенного на территории Беларуси.