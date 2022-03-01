Укр

27-километровая колонна россиян замечена под Киевом (спутниковые снимки)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Сотни танков и бронемашин с артиллерией двигаются на столицу Новость обновлена 01 марта 2022, 07:03
Сотни танков и бронемашин с артиллерией двигаются на столицу

Колонна уже была замечена у границы столицы

Российская военная техника уверенно приближается к Киеву, — колонну протяженностью в 27 километров видели со стороны аэропорта в Гостомеле.

Спутниковые снимки сделала компания Maxar Technologies Inc (MAXR.N), сообщает "Телеграф" со ссылкой на Reuters.

Спутники сделали все эти фото вечером в понедельник, 28 февраля.

На них видно, как сотни бронетранспортеров, танков, артиллерии, машин тылового обеспечения двигаются с восточной окраины аэропорта "Антонов" в Гостомеле на юг в направлении Киева.

На снимках фигурируют такие населенные пункты как Здвижевка, Стоянка, Иванков. Стоит заметить, что Стоянка находится совсем у границы Киева.

Стоит заметить, что в одной из последних статей на CNN пишут, что есть мало надежды на скорое завершение войны в Украине, и в ближайшее время президент РФ Владимир Путин может зайти так далеко, что бросит еще больше сил для участия в боевых действиях. Но поскольку вторжение идет уже вторую неделю, а не закончилось блицкригом, есть основания думать, что РФ встретила куда большее сопротивление, чем прогнозировала.

Российские военные под Киевом
Российские военные под Киевом

Как сообщал "Телеграф", ранее Maxar сделали снимки большого скопления сухопутных войск РФ и вертолетов, размещенного на территории Беларуси.

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