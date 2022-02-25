За аэропорт Гостомеля идут ожесточенные бои: подробности

Защитники Украины продолжают держать оборону

Украинские войска продолжают бои за аэропорт в Гостомеле под Киевом. Это одна из "горячих точек" Украины. Он переходил из рук в руки — российские оккупанты пытаются взять его под контроль. Согласно последним новостям — утром 25 февраля к российским военным прибыло подкрепление.

Как стало известно "Телеграфу", Гостомель не сдан и бои идут. Об этом сообщила гендиректор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева. Российские войска перехватили инициативу — их существенно усилили людьми и оружием. Вчера украинские войска предприняли эффективную контратаку.

Гостомель находится в непосредственной близости от столицы Украины. Он стратегические важен для противника, ведь в аэропорту можно высадить десант на Киев.

Гостомель на карте

Накануне вечером, в первый день вторжения, стало известно, что в Гостомеле высадился российский десант — две сотни человек, это более тридцати вертолетов. Часть из них украинские защитники сбили.

Как ранее писал "Телеграф", российские оккупанты 25 февраля предпринимали массовые атаки по столице. Один из летательных аппаратов был сбит ПВО Украины, но все равно нанес существенный ущерб попав в жилой дом.

Также президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи о том, что он сбежал в бункер и сообщил, что все еще в Киеве.