"Мы все тут": Зеленский ответил на фейки о его эвакуации видеороликом с Банковой
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Президент опроверг слухи о якобы его эвакуации из Киева
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, вечером записал и опубликовал видео со двора Офиса президента Украины.
"Глава фракции ("Слуга народа" — ред.) тут, глава Офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут", — сказал Зеленский в видеообращении.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль показал телефон, на котором видно время — 18:36.
Таким образом президент опроверг появляющиеся слухи о том, что его вывезли в бункер из-за подхода российских войск к Киеву.
Еще в своем ночном видеообращении Зеленский сообщал, что в Киев проникли вражеские диверсионные группы.
Также поступала информация о готовящемся обстреле Киева и его штурме.
Позднее появилась информация от советника главы МВД Антона Геращенко и пресс-службы Сухопутных войск ВСУ об обезвреживании в Киеве диверсионной группы, выдававшей себя за военных Украины.
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