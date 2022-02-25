"Мы все тут": Зеленский ответил на фейки о его эвакуации видеороликом с Банковой

Президент опроверг слухи о якобы его эвакуации из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, вечером записал и опубликовал видео со двора Офиса президента Украины.

"Глава фракции ("Слуга народа" — ред.) тут, глава Офиса президента тут, премьер-министр Шмыгаль тут, Подоляк тут, президент тут", — сказал Зеленский в видеообращении.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль показал телефон, на котором видно время — 18:36.

Таким образом президент опроверг появляющиеся слухи о том, что его вывезли в бункер из-за подхода российских войск к Киеву.

Еще в своем ночном видеообращении Зеленский сообщал, что в Киев проникли вражеские диверсионные группы.

Также поступала информация о готовящемся обстреле Киева и его штурме.

Позднее появилась информация от советника главы МВД Антона Геращенко и пресс-службы Сухопутных войск ВСУ об обезвреживании в Киеве диверсионной группы, выдававшей себя за военных Украины.