В Киев зашли российские диверсанты: подробности

В столицу Украины пробрались вражеские диверсанты

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу в конце первого дня вторжения России заявил, что в столицу страны проникли группы российских диверсантов.

"Есть информация и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага", — сообщил Зеленский.

Он также попросил киевлян быть внимательными, а также соблюдать правила введенного в Киеве комендантского часа.

При этом Зеленский подчеркнул, что остается в правительственном квартале "вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти".

Обращение Зеленского

Между тем, корреспондент CNN в Киеве со ссылкой на источник в разведке сообщил, что в 2:00 пятницы, 25 февраля, планируется штурм Киева.

Ранее в четверг украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что в скором времени ожидается новая волна атак войск РФ на Украину, включая десантные операции.

Как сообщалось, из-за вторжения России в Украине 24 февраля утром было введено военное положение, а в конце суток — объявлена всеобщая мобилизация.