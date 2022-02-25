В Киев зашли российские диверсанты: подробности
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В столицу Украины пробрались вражеские диверсанты
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу в конце первого дня вторжения России заявил, что в столицу страны проникли группы российских диверсантов.
"Есть информация и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага", — сообщил Зеленский.
Он также попросил киевлян быть внимательными, а также соблюдать правила введенного в Киеве комендантского часа.
При этом Зеленский подчеркнул, что остается в правительственном квартале "вместе со всеми, кто необходим для работы центральной власти".
Между тем, корреспондент CNN в Киеве со ссылкой на источник в разведке сообщил, что в 2:00 пятницы, 25 февраля, планируется штурм Киева.
Ранее в четверг украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что в скором времени ожидается новая волна атак войск РФ на Украину, включая десантные операции.
Как сообщалось, из-за вторжения России в Украине 24 февраля утром было введено военное положение, а в конце суток — объявлена всеобщая мобилизация.