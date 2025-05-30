Сине-желтые венки и много цветов: как сейчас выглядит могила Максима Нелипы

Погибший на фронте экс-ведущий похоронен в Киеве

В пятницу, 23 мая, в Центре культуры и искусств КПИ состоялась церемония прощания с украинским ведущим, воином ВСУ, погибшим на войне с россиянами, Максимом Нелипой. На траурное мероприятие приехали родственники, близкие друзья, коллеги и побратимы героя. Похоронили звезду на Байковом кладбище в Киеве.

Максим Нелипа погиб на фронте 12 мая 2025 года. Он исполнял обязанности командира роты в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Как выглядит могила Максима Нелипы: фото

Фотографией с места захоронения бывшего ведущего поделилась несколько дней назад пиар-директор Ирина Ангелова. На снимке, опубликованном в соцсети Инстаграм, Ангелова возлагает на могилу свежие цветы. На ней также присутствуют траурные венки в цветах украинского флага, небольшой портрет Нелипы и табличка с датами рождения и смерти. Стоит добавить, что памятники на могилах умерших обычно ставят спустя год после захоронения.

Максим Нелипа — что о нем известно

Мужчине было 48 лет, он родился в 1976 году в Киеве. Нелипа начал свою карьеру как звезда КВН, но широкую известность приобрел в роли телеведущего популярных телепередач: "Кто там?" на канале "1+1", шоу "Проиграй миллион" на ICTV и утренняя программа "Подъем" на "Новом канале". В 2007 году он участвовал в проекте "Танцы со звездами", где его партнершей была Елена Шоптенко. С 2017 года Нелипа стал частью команды "Дизель Шоу". В 2022 году стал на защиту Украины.

В 2023 году Максим Нелипа был разведен с женой Тамарой Нелипой, супруги воспитывали двоих детей. Женщина не смогла приехать на похороны экс-мужа, поскольку сейчас она находится в Израиле.