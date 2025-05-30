Синьо-жовті вінки і багато квітів: як зараз виглядає могила Максима Неліпи

Загиблого на фронті ексведучого поховано у Києві

У п’ятницю, 23 травня, у Центрі культури та мистецтв КПІ відбулася церемонія прощання з українським ведучим, воїном ЗСУ, який загинув на війні з росіянами, Максимом Неліпою. На траурний захід приїхали родичі, близькі друзі, колеги та побратими героя. Поховали зірку на Байковому цвинтарі у Києві.

Максим Неліпа загинув на фронті 12 травня 2025 року. Він виконував обов’язки командира роти у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.

Як виглядає могила Максима Неліпи: фото

Фотографією з місця поховання колишнього ведучого поділилася кілька днів тому піар-директор Ірина Ангелова. На знімку, опублікованому в соцмережі Інстаграм, Ангелова покладає на могилу свіжі квіти. На ній також присутні жалобні вінки у кольорах українського прапора, невеликий портрет Неліпи та табличка з датами народження та смерті. Варто додати, що пам’ятники на могилах померлих зазвичай ставлять через рік після поховання.

Максим Неліпа — що про нього відомо

Чоловікові було 48 років, він народився 1976 року в Києві. Неліпа розпочав свою кар’єру як зірка КВК, але широку популярність набув у ролі телеведучого популярних телепередач: "Хто там?" на каналі "1+1", шоу "Програй мільйон" на ICTV та ранкова програма "Підйом" на "Новому каналі". У 2007 році він брав участь у проєкті "Танці із зірками", де його партнеркою була Олена Шоптенко. З 2017 року Неліпа став частиною команди "Дизель Шоу". 2022 року став на захист України.

У 2023 році Максим Неліпа був розлучений з дружиною Тамарою Неліпою, подружжя виховувало двох дітей. Жінка не змогла приїхати на похорон ексчоловіка, оскільки зараз вона перебуває в Ізраїлі.