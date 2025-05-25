Грав у "Слузі народу" із Зеленським: від чого у 24 роки помер молодий актор Дар'юш Есламі і де похований

Раптова смерть чоловіка шокувала його колег та друзів

На жаль, молодих людей забирає не тільки сьогоднішня війна, а й хвороби. Так, минулого року акторів та викладачів "Театру на Подолі" в Києві шокувала новина про смерть 24-річного Дар'юша Есламі. До свого 25-річчя він не дожив менш як два місяці.

16 липня 2024 року пресслужба столичного театру висловила щирі співчуття рідним та близьким молодого артиста. Дар'юш — український актор, здобував освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

В "Театрі на Подолі" Есламі грав у виставах "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти" та "Шановні божевільні". Окрім роботи в театрі, актор також знімався в кіно, зокрема в серіалах "Слуга Народу", де головну роль виконував Володимир Зеленський, "Заряджені" та "Опер за викликом".

Як помер Дар'юш Есламі

Звістку про раптову зупинку серця підтвердила мати актора — Глафіра Віталіївна Агатсарова. Тоді вона також згадала про проблеми зі здоров'ям сина.

"Я пишаюся тобою, моє найбільше кохання всього мого життя! Добріше твого серця, хоч і такого хворого, я не знаю. Ти обігнав дідуся в цьому. Як нам тепер жити, без тебе!? Світ має зупинитися, людство збідніло на одну рятівну Душу! 9.9.99-16.7.24, перша благословенна. Дякую тобі, сина, що вибрав нас у батьки, що був з нами всі ці майже 25 років! Ти давав нам надію, ми вижили тільки заради тебе! А тепер, навіщо нам цей світ, якщо в ньому немає тебе!? Візьми мене до себе, синку", — писала жінка у соцмережі.

Прощання з Дар'юшем Есламі відбулося 19 липня 2024 року у церемоніальній залі. Поховали молодого актора на Лісовому кладовищі у Києві.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 23 травня, у Києві пройшла церемонія прощання з телеведучим та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня. Прощання з героєм відбулося у Центрі культури та мистецтв КПІ, а поховання — на Байковому цвинтарі.