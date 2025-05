Інсульт, рак і відмова нирки: від чого 2 роки тому померла "королева рок-н-ролу" Тіна Тернер і як виглядає могила

24 травня у віці 83 років не стало однією з найуспішніших виконавиць

Рівно два роки тому пішла з життя легендарна американська співачка, яка була "королевою рок-н-ролу" Тіна Тернер. Вона стала джерелом натхнення для багатьох, особливо завдяки своїй здатності долати особисті труднощі та знаходити у собі сили.

Тернер захоплювався сам Елвіс Преслі, її звали на виступи найбільші політики, але вона незмінно залишалася вірною своїм шанувальникам. "Телеграф" розповідає, що відомо про співачку, чим хворіла і де похована.

Справжнє ім’я артистки – Анна Мей Буллок. Народилася 26 листопада 1939 року у невеликому містечку Натбуш, штат Теннессі, у сім’ї заводських робітників. Після розлучення батьків вона з матір’ю та старшою сестрою переїхала до Сент-Луїса. В одному з нічних клубів Анна познайомилася з Айком Тернером, з яким вона далі виступатиме у дуеті й навіть стане його дружиною. Після успіху пісні A Fool in Love Айк змінив ім’я артистки на "Тіна Тернер".

Айк та Тіна Тернер, 1963 рік. Фото: Getty Images

Паралельно з просуванням музичної кар’єри Тіна виховувала чотирьох хлопчиків: Айка-молодшого і Майкла — синів Айка від колишніх стосунків, а також двох своїх рідних дітей — Крейга (народився 1958 року від її раннього роману з саксофоністом Реймондом Гіллом) і Рональда (їх з Айком єдиного спільного сина, що народився 1961 року). У 2018 році Крейг скоїв самогубство вдома в Студіо-Сіті, йому було 59 років.

Тіна Тернер у 1971 році. Фото: Getty Images

Успіх Тіни та Айка відзначений такими хітами, як Proud Mary, River Deep – Mountain High та Nutbush City Limits. Незабаром співачка зосереджується на сольній творчості. Справжній прорив стався у 1984 році з виходом альбому Private Dancer, до якого увійшли такі хіти, як What’s Love Got to Do with It, Private Dancer та Better Be Good to Me. Тіна також проявила себе в кіно, зігравши у фільмах "Томмі" (1975) та "Скажений Макс 3: Під куполом грому" з Мелом Гібсоном (1985).

У березні 2021 року Тернер оголосила про завершення кар’єри. Тоді їй було 81 рік і попрощалася вона з фанатами в автобіографічному документальному фільмі. Однією з головних причин цього кардинального рішення стало погіршення здоров’я, включаючи інсульт (2013), онкологічне захворювання (у 2016 році у Тіни діагностували рак кишечника) та ниркову недостатність (через прийом гомеопатичних засобів), яка вимагала трансплантації у 2017 році. Донором нирки виступив другий чоловік попзірки — Ервін Бах, з яким вона пов’язала себе шлюбом у 2013 році. Крім того, співачка зазнавала наслідків посттравматичного розладу, викликаного домашнім насильством, яке вона пережила у шлюбі з Айком Тернером.

Співачка у 2019 році. Фото: Getty Images

Тіна Тернер та її другий чоловік Ервін Бах. Фото: Getty Images

Як померла Тіна Тернер і чи є могила

Після пересадки нирки співачці все ж таки довелося зіткнутися з ускладненнями, спричиненими спробами організму відкинути трансплантат. Серед побічних ефектів відзначалися запаморочення, погіршення пам’яті, тривожність та епізодичні напади сильної діареї. Тіна Тернер померла 24 травня 2023 року на 84-му році життя у своєму будинку в Кюснахті (Швейцарія) після тривалої хвороби.

Вілла Тіна Тернер у Швейцарії, вид зверху. Фото: Getty Images

Саме сюди шанувальники знаменитості першими принесли квіти та свічки.

Меморіал Тіни Тернер біля її будинку у Швейцарії. Фото: Getty Images

Також шанувальники збудували імпровізований монумент на іменній зірці Тернер на голлівудській Алеї слави у Лос-Анджелесі.

Меморіал Тіни Тернер у Лос-Анджелесі. Фото: Getty Images

Тіну Тернер поховали там, де вона провела щасливі роки зі своїм другим чоловіком Ервіном — у швейцарському містечку Кюснахт. Прощання з музичною легендою пройшло у вузькому колі: на закриту жалобну церемонію були запрошені лише найближчі. Відомо, що тіло зірки було кремоване.

