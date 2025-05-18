Кохала і була коханою: що відомо про особисте життя загиблої у ДТП Марини Поплавської

Про романтичні стосунки актриси не знав багато хто

Українська актриса та педагог, зірка розважального проєкту "Дизель Шоу" Марина Поплавська, як і її колега по сцені, військовослужбовець Максим Неліпа, пішла з життя дуже рано. Артистки не стало у 48 років внаслідок смертельної ДТП 20 жовтня 2018 року. Про її особисте життя знали не багато людей.

Відомо, що Поплавська не мала ні чоловіка, ні дітей. "Телеграф" розповідає, що відомо про актрису та її коханого чоловіка, про якого Марина Францівна згадала лише одного разу.

Вчителька, актриса, зірка

Марина Поплавська народилася 9 березня 1970 року в місті Новоград-Волинський (нині Звягель), розташованому в Житомирській області. Вона закінчила філологічний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка та отримала диплом за спеціальністю "українська мова та література". Понад два десятиліття Марина Францівна присвятила викладанню української мови та літератури у житомирських школах № 26 та 33.

У 1993 році вона приєдналася до команди КВК "Дівчата з Житомира". З 2015 року Поплавська стала однією з ключових акторок популярного гумористичного проєкту "Дизель Шоу", знімалася в популярному ситкомі "На трьох".

Було кохання

Особисте життя актриси не було публічним. Відомо лише, що вона не була одружена і не мала дітей. Акторка воліла не ділитися подробицями своїх стосунків, хоча одного разу зізналася в інтерв’ю Viva!, що "кохає і кохана".

Поплавська з колегою з "Дизель Шоу" Євгеном Сморигіним

"Коли даєш дуже відверте інтерв'ю, то завжди потрібно називати імена близьких, друзів, коханих. Вказувати їх професії та захоплення. Це нормально, якщо ти публічно "засвітився", тоді, звісно, ​​не відкрутитись. Єдине, чим можу поділитися з високоповажною публікою: мій коханий – солідна шановна людина і проживає не в Україні", — розповіла Поплавська.

Останні гастролі

20 жовтня 2018 року на Житомирській трасі сталася трагедія – внаслідок автокатастрофи загинула Марина Францівна. Тоді вона разом із колективом "Дизель Шоу" поверталася до Києва після гастролей. Прощання з Поплавською відбулося у Житомирі, де її поховали на Центральній алеї Корбутівського цвинтаря.

Марина Поплавська сиділа біля водія

У травні 2025 року колишня актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко розповіла свою версію події. За її словами, винуватцем був водій автобуса, у якому перебували артисти.