Народилася у Дніпрі, не знала свого батька і писала листа Сталіну: як у дитинстві виглядала Лія Ахеджакова

Мало хто знає, що зірка "Службового роману" має українське коріння

Відома актриса Лія Ахеджакова у свої 86 років продовжує критикувати путінську владу. У Росії вона зуміла збудувати успішну кар’єру і не відмовилася від людяності та підтримки України навіть після звільнення з рідного театру "Сучасник" у Москві, де прослужила майже 50 років.

Зірка "Службового роману" та "Небеса обітовані" народилася у Дніпропетровську (нині Дніпро) 9 липня 1938 року. "Телеграф" розповідає, що відомо про дитинство Лії Ахеджакової і як вона виглядала у молоді роки.

Ахеджакова не знає рідного батька

Майбутня актриса з’явилася на світ в актриси Юлії Олександрівни, яка до початку війни працювала у Дніпропетровському театрі імені Горького, а про свого рідного батька дівчинка нічого не знала.

Лія Ахеджакова у дитинстві

Повноцінною батьківською фігурою для Лії став її вітчим — Меджид Ахеджаков, з яким її мати познайомилася під час евакуації до Красноярського краю. Після закінчення війни сім’я перебралася на батьківщину вітчима — у Майкоп (столиця Республіки Адигея). Ахеджаков офіційно удочерив Лію і передав їй своє прізвище та по-батькові. Чоловік обіймав посаду головного режисера Адигейського театру, де знайшла роботу й мама актриси.

Вітчим і мати Лії Ахеджакової

Лист, який не дійшов Сталіну

У 10 років Ахеджакова врятувала свою матір і тітку, які тоді тяжко захворіли на туберкульоз. Вона сама написала листа Сталіну з проханням про допомогу. Лист так і не потрапив до адресата, але його дивом переадресували на Ризький фармацевтичний завод. Незабаром сім’я отримала посилку з ліками, які допомогли жінкам. Юлія Олександрівна зрештою прожила довге життя і померла від раку 1990 року у віці 74.

Лія Ахеджакова у дитинстві

Шлях до визнання

Ахеджакова закінчила школу із золотою медаллю та вступила до Інституту кольорових металів та золота. Провчилася там лише півтора року і незабаром подала документи до Адигейської студії "ГІТІСу". Диплом актриса отримала у 1962 році. Дебютувала на сцені Московського театру юного глядача.

Спочатку Лія мала амплуа травесті, а однією з перших значущих робіт актриси стала вистава "Квартира Коломбіни" під керівництвом уродженця Львова Романа Віктюка, який довірив їй виконання одразу чотирьох провідних ролей. З 1977 по 2023 рік працювала у театрі "Сучасник". Дебют у кіно відбувся з ролі Аллочки Кузнєцової у фільмі "Шукаю людину" (1973).

Лія Ахеджакова у фільмі "Шукаю людину"

Далі була гра в комедії Ельдара Рязанова "Іронія долі, або З легкою парою" (1975), фільм "Службовий роман" (1977), трагікомедія "Гараж" (1980) та інші фільми.

Особисте життя Ахеджакової

Була у шлюбі з актором Валерієм Носиком, а також із художником Борисом Кочейшвілі. Влітку 2001 року вийшла заміж за московського фотографа Володимира Персіянова. Дітей Лія не має.

Лія Ахеджакова із чоловіком

З 2014 року актриса підтримує українців. Зараз проживає в Ізраїлі та лише іноді навідується до РФ. "Нехай ображають, нехай кидають у мене каміння, але я особисто Україну не зраджу! Ні в якому разі, навіть якщо мене так жорстоко ображатимуть і принижуватимуть", — каже актриса. Через свою любов до України та критику Кремля росіяни захотіли вирізати Ахеджакову з "Іронії долі".