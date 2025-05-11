Родилась в Днепре, не знала своего отца и писала письмо Сталину: как в детстве выглядела Лия Ахеджакова

Немногие знают, что звезда "Служебного романа" имеет украинские корни

Известная актриса Лия Ахеджакова в свои 86 лет продолжает критиковать путинскую власть. В России она сумела построить успешную карьеру и не отказалась от человечности и поддержки Украины даже после увольнения из родного театра "Современник" в Москве, где прослужила почти 50 лет.

Звезда "Служебного романа" и "Небеса обетованные" родилась в Днепропетровске (ныне Днепр) 9 июля 1938 года. "Телеграф" рассказывает, что известно о детстве Лии Ахеджаковой и как она выглядела в молодые года.

Ахеджакова не знает родного отца

Будущая актриса появилась на свет в актрисы Юлии Александровны, которая до начала войны работала в Днепропетровском театре имени Горького, а про своего родного отца девочка ничего не знала.

Лия Ахеджакова в детстве

Полноценной отцовской фигурой для Лии стал ее отчим — Меджид Ахеджаков, с которым ее мама познакомилась во время эвакуации в Красноярский край. После окончания войны семья перебралась на родину отчима — в Майкоп (столица Республики Адыгея). Ахеджаков официально удочерил Лию и передал ей свою фамилию и отчество. Мужчина занимал пост главного режиссера Адыгейского театра, где нашла работу и мама актрисы.

Отчим и мать Лии Ахеджаковой

Письмо, которое не дошло Сталину

В 10 лет Ахеджакова спасла свою мать и тетю, которые тогда тяжело заболели туберкулезом. Она сама написала письмо Сталину с просьбой о помощи. Письмо так и не попало к адресату, но его чудом переадресовали на Рижский фармацевтический завод. Вскоре семья получила посылку с лекарством, которое помогло женщинам. Юлия Александровна в итоге прожила долгую жизнь и скончалась от рака в 1990 году в возрасте 74 лет.

Лия Ахеджакова в детстве

Путь к признанию

Ахеджакова окончила школу с золотой медалью и поступила в Институт цветных металлов и золота. Проучилась там лишь полтора года и вскоре подала документы в Адыгейскую студию ГИТИСа. Диплом актриса получила в 1962 году. Дебютировала на сцене Московского театра юного зрителя.

Сначала у Лии было амплуа травести, а одной из первых значимых работ актрисы стал спектакль "Квартира Коломбины" под руководством уроженца Львова Романа Виктюка, который доверил ей исполнение сразу четырех ведущих ролей. С 1977 по 2023 год работала в театре "Современник". Дебют в кино состоялся с роли Аллочки Кузнецовой в фильме "Ищу человека" (1973).

Лия Ахеджакова в фильме "Ищу человека"

Далее была игра в комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975), фильме "Служебный роман" (1977), трагикомедии "Гараж" (1980) и другие фильмы.

Личная жизнь Ахеджаковой

Была в браке с актером Валерием Носиком, а также с художником Борисом Кочейшвили. Летом 2001 года вышла замуж за московского фотографа Владимира Персиянова. Детей у Лии нет.

Лия Ахеджакова с мужем

С 2014 года актриса поддерживает украинцев. В настоящее время проживает в Израиле и лишь время от времени наведывается в РФ. "Пусть оскорбляют, пусть бросают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать", — говорит актриса. Из-за своей любви к Украине и критики Кремля россияне захотели вырезать Ахеджакову из "Иронии судьбы".