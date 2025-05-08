Свадьба сына-защитника и новый брак вдовы: как живет семья Игоря Пелыха после его гибели

23-летний Иван Пелых лишь в апреле сыграл свадьбу

Украинскому телеведущему Игорю Пелыху в этом году могло исполниться 51 год, однако ровно 16 лет назад, 8 мая 2009 года, мужчина погиб в автокатастрофе в Киеве. Звезде шоу "Галопом по Европам" и "На свою голову" было всего 35 лет. У него остались жена и трое детей.

Недавно старший сын Игоря Иван Пелых, который встал на защиту Украины, впервые женился. "Телеграф" рассказывает, как живет вдова ведущего Александра Лозинская и что известно о его подросших детях.

Иван Пелых

Иван лишился отца, когда ему было всего семь лет, сегодня ему 23 года. Парень обучался режиссуре в Университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, однако с началом полномасштабной войны принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Сын известного телеведущего пробовал себя в роли оператора, фотографа и специалиста по видеотехнике, включая управление дронами. Эти навыки оказались полезными на фронте в противостоянии с российскими оккупантами.

Иван Пелых в детстве и сейчас

В конце февраля 2022 года Иван присоединился к силам территориальной обороны Киева, а позже оказался в самых горячих точках. В интервью "Українському тижню" он рассказал, что принимал участие в боях под Лисичанском и на Бахмутском направлении. 23 сентября 2024 года Пелых показал фото, сделанное в Судже на Курщине.

В марте 2025 года Иван сделал предложение руки и сердца своей девушке Ксении. Событие произошло на побережье Португалии. Уже в апреле пара официально сыграла свадьбу. Известно, что Ксения живет в Киеве, увлекается танцами и работает менеджером в Благотворительном фонде Сергея Притулы.

Александра Лозинская

16 мая 2024 года ведущий Константин Грубич рассказал, что вдова Игоря Пелыха вышла замуж во второй раз и родила сына. "Самый маленький, кажется, мальчик у нее родился, дома с мамой и папой, она же второй раз вышла замуж. У нее свой продакшн, их с Игорем, они делают контент", — сказал Грубич.

Лозинская с Грубичем. Фото: facebook.com/nejnich

В марте Иван в интервью на YouTube-канале Марички Падалко рассказал, что война изменила не только его, но и маму. По словам военнослужащего, Александра приобрела оружие, регулярно посещает учения и осваивает навыки стрельбы. В семье даже поднимается тема о ее возможном вступлении в армию, но пока это обсуждение не выходит за рамки разговоров.

Соломия и Устина Пелыхи

Второй ребенок Игоря Пелыха, 21-летняя Соломия Пелых, — бывшая воспитанница национальной украинской скаутской организации "Пласт", увлекается музыкой.

В июле 2024 года девушка была объявлена пропавшей. Сообщалось, что Соломия ехала автостопом из Тбилиси в Ереван и исчезла. Слава Богу, Соломия нашлась.

Младшей дочери Устине Пелых 18 лет. По словам того же Грубича, сестры учатся и работают за границей. Судя по фото из соцсетей, Устина сейчас живет в Польше.

Ранее мы писали о вдове погибшего в авиакатастрофе главы МВД Дениса Монастырского. "Телеграф" рассказывал, что известно о Жанне Монастырской и как выглядит она.