Никогда не хотел семью? Почему Андрей Данилко не женат и у него нет детей

Личная жизнь Андрея Данилко, который нарвался на критику из-за фото с беглым артистом, всегда вызывала повышенный интерес. Певцу удалось добиться огромного успеха, выступая в образе Верки Сердючки, а вот с семейными отношениями пока не сложилось.

Андрей Данилко создал сценический образ Верка Сердючка и стал одним из самых успешных украинских артистов

Певцу приписывали множество романов, но он никогда не был женат и у него нет детей

Что известно о личной жизни Андрея Данилко

Личная жизнь Андрея Данилко всегда оставалась за кулисами, хотя пресса не раз приписывала ему романы. Важную роль в жизни артиста сыграла школьная любовь — одноклассница Анна Сердюк, ставшая его музой. Данилко дал ей обещание, что сделает ее имя известным и сдержал слово, выбрав для сценического образа фамилию "Сердючка".

Андрей Данилко был влюблен в одноклассницу, Фото: "Бульвар Гордона"

Но по-настоящему артист впервые влюбился в пионерском лагере "Маяк" в девушку по имени Валентина Васько. Спустя 30 лет Данилко даже разыскивал ее. "ТСН" удалось выяснить, что у женщины давно есть семья, дети, хозяйство и она не является поклонницей Верки Сердючки.

Это было детство. Чтобы мне это была первая любовь – нет. Мне это не была первая любовь. А так просто, в лагере знакомый, дружили и все Валентина Васько

Первая любовь Андрея Данилко, Фото: скриншот

Журналисты также приписывали Данилко романы с актрисами Радмилой Щеголевой и Ольгой Лицкевич, которые работали с ним в популярном "СВ-шоу", однако никаких доказательств этих отношений не появлялось.

Андрей Данилко и Радмила Щеголева, Фото: @v_serduchka

Даже сценический союз с Инной Белоконь, которая играла "маму" Верки Сердючки, долгое время обсуждали как возможный роман, но на деле это оказалась крепкая дружба и рабочее партнерство, полное тепла и юмора.

Андрей Данилко и Инна Белоконь, Фото: @v_serduchka

Почему Андрей Данилко никогда не был женат и у него нет детей

Андрею Данилко уже 52 года, и он никогда не был женат. В интервью для "Русской службы BBC" артист объяснил, с чем это связано:

Я словно с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе… Вот я, глядя в детстве свадьбы… Я никогда не мог себя представить на месте жениха. Казалось, что так стыдно быть женихом. И эта невеста сидит, и они как будто бы мучаются Андрей Данилко

Андрей Данилко никогда не был женат, Фото: VerkaSerduchka.Official

У шоумена нет детей, и он объясняет это просто — не хочет становиться отцом. По словам Данилко, это внутреннее чувство, которое невозможно рационально объяснить:

Вот я знал в детстве, что мне это как-то не дано. Как это объяснить – я не знаю. Вы знаете, и нежелание… Я даже представить себе не могу отметил артист

Андрей Данилко обьяснил, почему не женился и без детей, Фото: УНИАН

На YouTube-канале "DW на русском" артист говорил ранее, что личная жизнь не сложилась не потому что он не хотел семью, а потому что просто не получилось. Раньше это его огорчало, но теперь он спокойно принимает эту ситуацию:

Я понимаю: у меня не будет семьи. Я это уже понимаю и поэтому не парюсь. Вот не дано, ничего страшного. Что такое личная жизнь? Есть много других интересных вещей. Работа, например Андрей Данилко

