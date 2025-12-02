Верка Сердючка загадала интересное желание во время концерта и покорила соцсети (видео)

Сердючка своим желанием вызвала восторг у зрителей

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки, провел концерт в Цюрихе и прямо со сцены загадал желание на 2026-й год. А чтобы оно сбылось, певец снял головной убор в виде звезды.

Видеороликом с концерта поделились Telegram-каналы. Желание Верки Сердючки зрители активно поддержали.

27 ноября в Цюрихе (Швейцария) Верка Сердючка во время концерта обратилась к публике с необычным предложением — загадать желание на 2026-й год. И чтобы желание сбылось она сняла с головы звезду:

Хочу в Цюрихе снять эту звезду и чтобы мы все загадали желание. А желание у нас только одно. Чтобы закончилась эта е*анная война. Слава Украине! Верка Сердючка

Андрей Данилко вспомнил детство, как в пионерском лагере вместе с друзьями наблюдал закат и загадывал желания при падающей звезде. Он также поделился фотографией шестилетнего себя и пожелал, чтобы все были такими же счастливыми, как он на этом снимке.

Андрей Данилко в детстве

В социальных сетях многие поддержали такой перформанс Верки Сердючки, отметив, что это желание действительно объединяет:

"Одно желание — чтобы закончилась война";

"До слез довел своим желанием";

Сердючка — огонь";

