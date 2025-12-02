Верка Сердючка загадала интересное желание во время концерта и покорила соцсети (видео)
Сердючка своим желанием вызвала восторг у зрителей
Украинский артист Андрей Данилко, который выступает под сценическим образом Верки Сердючки, провел концерт в Цюрихе и прямо со сцены загадал желание на 2026-й год. А чтобы оно сбылось, певец снял головной убор в виде звезды.
Видеороликом с концерта поделились Telegram-каналы. Желание Верки Сердючки зрители активно поддержали.
27 ноября в Цюрихе (Швейцария) Верка Сердючка во время концерта обратилась к публике с необычным предложением — загадать желание на 2026-й год. И чтобы желание сбылось она сняла с головы звезду:
Хочу в Цюрихе снять эту звезду и чтобы мы все загадали желание. А желание у нас только одно. Чтобы закончилась эта е*анная война. Слава Украине!
Андрей Данилко вспомнил детство, как в пионерском лагере вместе с друзьями наблюдал закат и загадывал желания при падающей звезде. Он также поделился фотографией шестилетнего себя и пожелал, чтобы все были такими же счастливыми, как он на этом снимке.
В социальных сетях многие поддержали такой перформанс Верки Сердючки, отметив, что это желание действительно объединяет:
- "Одно желание — чтобы закончилась война";
- "До слез довел своим желанием";
- Сердючка — огонь";
