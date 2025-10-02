У Андрея Данилко никогда не было жены и детей: что скрывает эта тайна

Данилко приписывают романы с разными женщинами

Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верки Сердючки, один из самых загадочных артистов Украины. Несмотря на огромный успех на сцене, его личная жизнь остается почти полностью закрытой. Он никогда не был в браке и имеет детей, что породило много слухов — от романов с коллегами до его сексуальной ориентации.

Сам Данилко говорил, что с детства чувствовал, будто не сможет быть в роли жениха, свадебные торжества ему кажутся стереотипными или неудобными. То, что у него нет любви, он связывает с так называемым "родовым проклятием", о котором слышал с детства — история, будто прабабушка была состоятельной, но запретила дочери брак по любви, и после этого "семейные отношения не складываются" в нескольких поколениях.

Андрей Данилко

Слухи о романах Данилка

Радмила Щеголева. С ней Данилко работал на "СВ-шоу". На экранах этот дуэт смотрелся очень гармонично и всегда заставлял зрителей улыбаться. Персонажи проводили много времени вместе даже вне съемок и ездили на гастроли. Это и породило слухи об их отношениях. Был ли на самом деле между ними роман, неизвестно — ни Ниголева, ни Данилко не комментировали эти слухи.

Андрей Данилко с Радмилой Щеголевой

Ольга Лицкевич. Она была напарницей Данилко в СВ-шоу" после Щеголевой. С ее появлением в проекте в сети сразу начали обсуждать возможный роман между ними. Ее называли "тайной женой" артиста, но никаких подтверждений этому нет.

Инна Белоконь. Она работает с Андреем Данилко более 30 лет. У них очень близкие профессиональные отношения и часто появляются рядом на сцене или во время турне. Фанаты и медиа обращали внимание, что иногда они обнимаются, есть фотографии, где видна близость, другие "теплые" жесты — и все это подпитывает догадки о романтическом характере отношений.

Андрей Данилко, Инна Белоконь

Были публикации, утверждающие или предполагающие, что Данилко и Белоконь могли крутить роман. Однако известно, что Инна Билоконь — замужем, имеет дочь, и в интервью указывала, что их отношения с Данилко — дружеские, творческое сотрудничество, теплое расположение, но не роман.

Верка Сердючка с "мамой"

Слухи о том, что Данилко — гей

Данилко работает в жанре, где часто присутствуют "загадочные" или провокационные образы; его сценические партнеры — артисты, которые могут ассоциироваться с ЛГБТ-культурой по стилю, эстетикой — это также добавляет "топлива" слухам.

Потап и Андрей Данилко на одном из шоу

Слухи подогревало еще и то, что ни жены, ни детей у артиста нет. Однако сам Данилко не дал ни одного официального подтверждения, что является гомосексуалом. Даже в интервью, когда затрагиваются вопросы личной жизни, он избегает точных высказываний относительно ориентации.

