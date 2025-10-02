В Андрія Данилка ніколи не було дружини та дітей: що приховує ця таємниця

Данилкові приписували романи з різними жінками

Андрій Данилко, який більш відомий під псевдонімом Вєрки Сердючки, один із найзагадковіших артистів України. Попри шалений успіх на сцені, його особисте життя залишається майже повністю закритим. Він ніколи не був у шлюбі і не має дітей, що породило багато чуток — від романів з колегами до його сексуальної орієнтації.

Сам Данилко говорив, що від дитинства відчував, ніби не зможе бути в ролі нареченого, весільні урочистості йому здаються стереотипними або незручними. Те, що у нього немає кохання, він пов’язує з так званим "родовим прокляттям", про яке чув з дитинства — історія, начебто прабабуся була заможною, але заборонила дочці шлюб за любов’ю, і після цього "сімейні стосунки не складаються" у кількох поколіннях.

Андрій Данилко

Чутки про романи Данилка

Радмила Щоголева. З нею Данилко працював на "СВ-шоу". На екранах цей дует виглядав дуже гармонічно і завжди змушував глядачів посміхатися. Персонажі проводили багато часу разом навіть поза зйомками і їздили на гастролі. Це і породило чутки про їхні стосунки. Чи був насправді між ними роман, невідомо — ні Щоголева, ні Данилко не коментували ці чутки.

Андрій Данилко з Радмилою Щоголевою

Ольга Лицкевич. Вона була напарницею Данилка в СВ-шоу" після Щоголевої. З її появою в проєкті в мережі зразу почали обговорювати можливий роман між ними. Її називали "таємною дружиною" артиста, але жодних підтверджень цьому немає.

Інна Білоконь. Вона працює з Андрієм Данилком понад 30 років. Вони мають дуже близькі професійні стосунки й часто з'являються поряд на сцені чи під час турне. Фанати й медіа звертали увагу, що іноді вони обіймаються, є фотографії, де видно близькість, інші "теплі" жести — і все це підживлює здогадки про романтичний характер відносин.

Андрій Данилко, Інна Білоконь

Були публікації, які стверджують або припускають, що Данилко та Білоконь могли бути в романі, або навіть що більша близькість, ніж просто дружба. Проте відомо, що Інна Білоконь — заміжня, має дочку, і в інтерв’ю вказувала, що їхні відносини з Данилком — дружні, творча співпраця, тепла прихильність, але не роман.

Вєрка Сердючка з "мамою"

Чутки про те, що Данилко — гей

Данилко працює у жанрі, де часто присутні "загадкові" чи провокаційні образи; його сценічні партнери — артисти, які можуть асоціюватися з ЛГБТ-культурою за стилем, естетикою — це також додає "палива" чуткам.

Потап і Андрій Данилко на одному з шоу

Чутки підігрівало ще й те, що ні дружини, ні дітей артист не має. Проте сам Данилко не дав жодного офіційного підтвердження, що є гомосексуалом. Навіть в інтерв’ю, коли порушують питання особистого життя, він уникає точних висловлювань щодо орієнтації.

