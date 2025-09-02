З кожним шлюбом все молодше: як виглядають ексдружини Остапа Ступки і що відомо про його 22-річну дівчину

Остап Ступка — батько трьох дітей від різних жінок

Остап Ступка — не тільки видатний актор і один зі спадкоємців акторської династії, а й чоловік із багатою історією особистого життя. Він був одружений чотири рази, а зараз перебуває у стосунках із жінкою, на 35 років молодшою за нього.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про жінок Остапа Ступки. Ми дізналися подробиці його особистого життя.

Що відомо про перший шлюб Остапа Ступки

Першою дружиною Остапа Ступки стала Тетяна Капліна. Вони були однокурсниками і коли одружилися, їм було по 18 років. У шлюбі народився син Дмитро — первісток актора.

Перша дружина Остапа Ступки і його первісток Дмитро

Тетяна мріяла стати мамою хлопчика ще зі школи. Однак її мрія про ідеальний шлюб провалилася. Ступка ставив на перше місце свою акторську кар’єру, а не сім’ю, тому його дружина брала на себе роль і мами, і тата. Тому подружжя і розлучилося.

Другий шлюб Остапа Ступки

Другий шлюб актора був також із жінкою, на ім’я Тетяна і вона працювала балериною. Однак про ці стосунки відомо вкрай мало. Можливо тому, що у них не було спільних дітей.

Третя дружина Остапа Ступки

Втретє актор одружився з Іриною Батько, яка зараз є директоркою театру "Сузір’я". Це був найтриваліший шлюб Ступки — він тривав 15 років. У пари народилося двоє дітей — донька Устина і син Богдан.

Остап Ступка з третьою дружиною Іриною

Освідчився Остап Ірині просто в неї вдома, на кухні, після гучної театральної гулянки. Офіційно вони одружилися наприкінці 90-х, але гучного весілля не було — лише розпис.

У 2014 році у ЗМІ почали ширитися чутки про новий роман Остапа Ступки. Вже незабаром актор підтвердив стосунки з жінкою, на ім’я Дарина. Вона була молодою студенткою театрального вишу.

Четвертий шлюб Ступки-молодшого

Дарину у ЗМІ стали називати "розлучницею", однак сам Ступка запевнив, що з Іриною розлучився у листопаді 2014-го. У 2015 році актор одружився з новою коханою. Дівчина молодша за нього на 20 років і їхній шлюб тривав близько семи років.

Остап Ступка і його колишня обраниця Дарина

Нова дружина уникала публічності і, за словами актора, це був лише її вибір. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, їхні стосунки погіршилися через нервові спалахи на фоні війни.

Важким емоційним випробуванням для пари було також ДТП, яке скоїв Остап Ступка у квітні 2023 року. На своїй машині він влетів в авто, яке було припарковане, у якому перебував водій. Актор був у стані алкогольного сп’яніння. Водій отримав травми різної важкості, а Ступку затримали правоохоронці.

Остап Ступка з дружиною Дариною

Нове кохання Остапа Ступки

Восени 2024 року актор засвітився з новою пасією — Маргаритою Ткач, яка молодша за нього на 35 років. Дівчина працює театрознавицею і саме завдяки театру вони й познайомилися. Однак подробицями нових стосунків актор не ділиться.

Обраниця актора молодша за нього на 35 років

Нова обраниця актора Маргарита Ткач

