Таким ви Галкіна ще не бачили: як виглядав гуморист до роману з Пугачовою (фото)

Частину свого дитинства артист провів в Одесі

Російський гуморист Максим Галкін до знайомства зі співачкою Аллою Пугачовою виглядав інакше. Багато хто не знає, яким був у юності артист.

Що потрібно знати:

Максим Галкін народився у Наро-Фомінську і з дитинства був знайомий з Пугачовою

Перші успіхи на сцені він отримав у Студентському театрі МДУ і Театрі естради

З Аллою Борисівною комік виступав у дуетах, грав у мюзиклах і у 2011 році одружився з нею

Майбутня зірка російської сцени народився у Наро-Фомінську Московської області. Цікаво, що мама Галкіна товаришувала з матір’ю Алли Борисівни — вони були в минулому сусідками. Сама співачка познайомилася з Максимом, коли йому було три роки.

Максим Галкін з батьком Олександром у дитинстві

Деякий час родина жила і в Одесі, де Галкін навчався у перших трьох класах школи та відвідував дитячу студію ізостудії. Кар’єра коміка розпочалася на сцені Студентського театру МДУ, де він уперше виступив із власними пародіями.

Максим Галкін у молодості. Фото: instagram.com/maxgalkinru

1994 року Галкін взяв участь у програмі "Дебюти, дебюти, дебюти" у Театрі естради, де його талант помітив художній керівник Московського державного театру естради Борис Брунов та запросив до свого колективу.

У січні 2001 року артист став лауреатом премії "Тріумф", а вже в лютому — ведучим популярної інтелектуальної програми "Хто хоче стати мільйонером?". У липні того ж року на фестивалі "Слов’янський базар у Вітебську" відбувся перший сольний концерт Галкіна. З того часу гуморист почав регулярно виступати — у РФ та за кордоном.

Свою вокальну кар’єру Галкін почав із пісень "Быть или не быть" та "Это любовь", виконаних у дуеті з Пугачовою. У 2003 році артист виконав головну роль у новорічному мюзиклі "За двома зайцями" разом із примадонною. У 2011 році стало відомо про їхнє весілля.

