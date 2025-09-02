Рус

Жодної зморшки? Галкін показав на нових фото помолоділу Пугачову

Тетяна Кармазіна
Новина оновлена 02 вересня 2025, 13:48
Алла Пугачова з’явилася на нових кадрах. Фото Колаж "Телеграфу"

Подивіться, як виглядає виконавиця у 76 років

Російський гуморист Максим Галкін, який нещодавно потрапив під машину у Латвії, показав нові фотографії своєї дружини, російської "примадонни" Алли Пугачової. У мережі відзначили, що у свої 76 років артистка виглядає красиво та молодо.

На кадрах подружжя, яке засудило повномасштабний напад Росії на Україну, має щасливий вигляд разом з дітьми. Сім’я вирішила зробити собі пізнавальний захід та вирушити на екскурсію Ригою, Латвія.

Як зараз виглядає Алла Пугачова: фото

Пугачова, яка наважилася кинути свій розкішний замок у країні-терористці, сьогодні може похвалитися квітучим виглядом та стрункою фігурою. На знімках співачка позує з макіяжем, у сонцезахисних окулярах та стильному одязі. На її обличчі відсутні вікові зморшки, проте не новина, що зірка іноді грішить із фотошопом та "фільтрами" у соціальних мережах.

алла Пугачова

Все ж таки помолоділому вигляду артистки заздрять її шанувальники. У коментарях в Інстаграмі, куди Галкін виклав фото, користувачі підкреслюють красу Алли Борисівни та її сонячну енергетику.

пугачова алла максим галкін діти
  • Алла – красуня!
  • Ну яка Аллаа 🔥🔥🔥🔥❤️красуня, ви дуже!! Нуууудуже
  • Максиме, слухайте, Ви прямо, таки зробили Аллу Борисівну щасливою!
  • Велика жінка, велика співачка. Найкрасивіша жінка!!
  • Алла виглядає шикарно 😍
галкін алла пугачова діти

Нагадаємо, що у березні 2025 року до співачки на Кіпрі пристала російська журналістка, яка провокувала артистку питаннями про від’їзд із РФ. Пугачова "заткнула" пропагандистку.

