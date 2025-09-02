Проклинав Путіна і назвав росіян убивцями: де зараз Льова із "Бі-2" і що говорить про війну

Співак заявляв про допомогу ЗСУ навіть після скасування концертів у Росії

Відомий виконавець Льова з гурту "Бі-2" (справжнє ім’я Єгор Бортник) у дуеті із Шурою (Олександром Уманом) довгий час мовчали про війну в Україні. Проте влітку 2022 року музиканти випустили свій антивоєнний кліп, а невдовзі почали відкрито показувати свою незгоду з агресивною політикою Кремля.

Музичний дует народився у Мінську. Наприкінці 1990-х артисти, які об’їздили з гастролями всю Білорусь, вирішили підкорювати Москву. Вже 2000 року Бортник з’явився камео у фільмі Олексія Балабанова "Брат-2", а сам гурт записав саундтрек до картини "Полковнику никто не пишет". Вона й принесла колективу широку популярність у пострадянських країнах. До 2017 року музиканти випустили десять студійних альбомів.

Цього вівторка Єгор Бортник відзначає своє 53-річчя, і тому "Телеграф" розповідає, як артист, який здобув славу і визнання в Росії, відмовився підтримувати проросійські погляди.

Що каже Льова із "Бі-2" про війну в Україні

Ще у 2014 році дует випустив антивоєнний кліп "Забрали в армию", при цьому не даючи жодних прямих заяв щодо анексії Криму або початку воєнних дій на Донбасі. Після початку повномасштабного вторгнення музиканти почали послідовно демонструвати свою антипутінську позицію. Це спричинило скасування їхніх концертів у країні-агресорці та тиск з боку влади.

У квітні 2022 року "Бі-2" скасували концерт в Омську після конфлікту навколо банера з написом "Zа президента", який музиканти спеціально закрили чорним полотном. Відмовившись виступати при спробах адміністрації зняти покриття, гурт втратив наступні концерти в Пензі, Астрахані та інших російських містах. У соцмережах Льова відкрито називає росіян, які підтримують війну проти українців, убивцями.

Ви – вбивці. Ви перекреслили усі свої здобутки. Та й досягнення були спільними з Україною та Європою. Все, що викликає зараз путінська Росія, лише огид і гидливість. Я не повернуся до Росії. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін та вся його розумово відстала шваль знищила нашу країну. Читайте ваші "мракобесні" лекції у військкоматі Єгор Бортник

25 січня 2024 року музикантів гурту затримали у Таїланді за виступи без робочої візи. Раніше в країні скасували концерти російського стендап-коміка Руслана Білого та гумориста Максима Галкіна, які відкрито засудили російську агресію проти України. Вже за тиждень "Бі-2" вдалося у повному складі вилетіти до Ізраїлю, попри спроби російського МЗС домогтися їхньої депортації до РФ.

У лютому 2025 року виконавець розкрив російським пранкерам, що допомагає українській армії, зокрема чоловік закупив дві машини швидкої допомоги та один великий автобус. Крім цього, артист нібито регулярно допомагає фінансово — загальна сума його допомоги досягла приблизно 100 тисяч євро.

Я тільки на четвертий день, коли побачив взагалі те, що відбувається там (в Україні — ред.), коли з’явилися ці відео… По-перше, я зрозумів, що Путін ніколи не виграє цієї війни, він уже програв із самого початку, як тільки почав. Ми ж все ще знаходилися в такому стані: типу так ні, ну зараз люди вийдуть, нормальні люди скажуть "та ти що з глузду з’їхав, Путін?" ... Будь проклятий всі хто почав цю війну і хто її підтримує Льова із "Бі-2"

Де зараз співак Єгор Бортник

Після Росії музиканти перебралися до Ізраїлю. 2024 року стало відомо, що співак живе з сім’єю в Іспанії. Колектив активно гастролює світом і, за словами музикантів, вони не планують повертатися до РФ найближчими роками.

