"Бі-2", які мовчать про війну в Україні, випустили антивоєнний кліп (відео)

Російські музиканти представили пісню "Колыбельная"

Слідом за виходом антивоєнного кліпу російського гурту Little Big, у понеділок, 27 червня, відбулася прем’єра антивоєнного кліпу на пісню "Колыбельная" ("Колискова") групи "Бі-2".

7-хвилинне відео з’явилося на YouTube-каналі колективу. У ньому показано, як соліст групи Льова Бі-2 (Єгор Бортник) із зав’язаними очима тягне за собою важку низку телевізорів, а Шура Бі-2 (Олександр Уман) голить голови підліткам.

Як повідомляє видання "Медуза", у пресрелізі музикантів до прем’єри кліпу сказано, що "Бі-2 продовжують спостерігати за навколишньою дійсністю".

Також, за словами самих артистів, пісня присвячена пам’яті їхньої близької подруги Олени Мєшкової, яка померла наприкінці 2021 року. Вона була директором благодійного фонду Костянтина Хабенського.

Нагадаємо, що російський рок-гурт не дає коментарів з приводу подій в Україні, але у вересні 2014 року музиканти активно тиражували пісню "Забрали в армию", яка є відповіддю на агресію кремля. У грудні 2019 року під час виступу "Бі-2" на музичній премії "Вікторія" у Москві організатори заходу вирізали з пісні рок-музикантів "Люди на эскалаторах" слово "протести".

21 травня 2022 року мав відбутися перший за 9 років концерт "Бі-2" у Києві. Проте через війну захід на ВДНГ скасували. Дивно, але фанатам з України запропонували обміняти квитки на шоу у Москві.