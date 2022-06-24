Опам’яталися: гурт Little Big випустив антивоєнну пісню через 4 місяці російського вторгнення (відео)

Артисти заявили, що проти війни в Україні та поїхали з росії

Російський гурт Little Big у п’ятницю, 24 червня, на 125-й день протистояння України та росії, випустив антивоєнний кліп на пісню Generation Cancellation ("Покоління скасування").

Кліп вийшов на YouTube-каналі колективу. У музичному відео за дві хвилини показали, як пропаганда впливає на людей, буквально те, що їм "вливають" у голови.

"Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну", – йдеться у підписі до кліпу. Самі автори назвали сингл їхнім "антивоєнним маніфестом".

На момент публікації на відеохостингу його переглянули понад 451 тисяча людей, поставивши при цьому 90 тисяч лайків.

У пресрелізі, які Little Big розіслали в російські редакції, говориться, що музиканти вирішили виїхати з росії. Зараз їхня група знаходиться в Лос-Анджелесі, США. Про це йдеться на офіційному вебсайті Little Big.

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У день вторгнення росії в Україну 24 лютого музиканти виступили проти війни, опублікувавши "ні війні" в Інстаграмі.

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Вєрка Сердючка змінила текст свого хіта Dancing Lasha Tumbai на Dancing Russia Goodbye у прямому розумінні, сказавши країні-агресорші "до побачення!". Крім того, під час виступу на екрані позаду сцени демонструвалася цитата з пісні "Колискова для ворога" — "Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею".