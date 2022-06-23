Українські зірки об’єдналися, щоб виконати новий патріотичний хіт "Ми з України" (відео)

Найпопулярніші артисти презентували пісню про незламність українського народу

Представники українського шоубізнесу продовжують підтримувати моральний дух нашого народу. Так, слідом за Олександром Положинським, який присвятив пісню волонтерам, колеги музиканта об’єдналися, щоб разом виконати новий патріотичний хіт "Ми з України".

Відео на YouTube-каналі "Телеканал Україна" було опубліковано у четвер, 23 червня. "Пісня "Ми з України" створена, щоб висловити підтримку й пошану незламності, згуртованості та бойовому духу нашого народу у цій жорстокій війні. Усі ми, як один, виборюємо свободу і європейське майбутнє України", — пишуть творці кліпу.

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До створення патріотичного хіта долучились: Оля Полякова, DZIDZIO (Михайло Хома), Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Настя Каменських, Фагот, Юлія Саніна, MELOVIN, Оля Цибульська, ALEKSEEV, Злата Огнєвіч, Олександра Зарицька, Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахім (переможець проєкту "Співають всі"), телеведучі Володимир Остапчук та Олексій Суханов.

Пісню "Ми з України" написали Артур Желєзняк і Маша Лічі. Аранжуванням треку займався Сергій Грачов. Режисером кліпу виступив Костянтин Гордієнко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що популярний український гурт "Антитіла" присвятив пісню загиблим бійцям, у яких залишилися діти. Нагадаємо, що учасники колективу зараз воюють у лавах Збройних сил України.