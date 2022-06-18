Записав під обстрілами: Положинський присвятив пісню українським волонтерам

Співак пообіцяв записати трек у студії якнайшвидше.

Український музикант та колишній лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський, який раніше зворушив мережу зворушливим віршем про захисників Маріуполя — бійців на "Азовсталі", написав нову пісню. Артист присвятив свій новий трек українським волонтерам. Він не з чуток знає, що таке війна, адже зараз воює у лавах ЗСУ, і знає, якою буває робота волонтера.

Пісню Положинський опублікував у себе на сторінках у соцмережах — у ТікТоці та Інстаграмі. Музикант зазначив, що слова цієї композиції до нього прийшли давно, проте він не встиг її записати, але щоб "пісня не пропала", він вирішив зберегти її на телефоні.

"А потім і в студії зробимо. Дякуємо нашим волонтерам за важку невтомну працю та підтримку! Цінуємо" — написав під відео Положинський, додавши, що трек був записаний між обстрілами з боку рф.

У коментарях шанувальники музиканта захоплюються його новим хітом, зазначаючи, що пісня і без музики дуже гарна, а ритм і так чується та відчувається. Також серед численних повідомлень є багато слів подяки та побажань перемоги, сил тощо.

Нагадаємо, що після того, як кривавий диктатор володимир путін ще до війни, 21 лютого, розповів свою версію історії України, про те, що її створив Ленін, Олександр Положинський написав вірш, у якому потролив російського президента.