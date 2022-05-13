Положинський, що воює у лавах ВСУ, присвятив вірш захисникам "Азовсталі" і зворушив мережу

Музикант хотів написати пісню, але його "вистачило лише на вісім рядків".

Колишній лідер гурту "Тартак", відомий співак Олександр Положинський, який ще до війни став членом військового резерву, вступивши до лав ЗСУ, написав зворушливий вірш, який присвятив мужнім захисникам Маріуполя — бійцям "Азовсталі". Нагадаємо, що ці безстрашні українські воїни роблять все можливе та неможливе, продовжуючи тримати оборону "Азовсталі".

Свій твір артист опублікував на своїх сторінках в Інстаграм та Фейсбук.

"Воно мучить всередині й рветься назовні. Думав, буде пісня. Вистачило тільки на вісім рядків, а далі все — повний ступор. Що ж, запущу у Всесвіт хоча би те, що є", — зазначив Положинський, прикріпивши до публікації скрін листування з одним із тих, хто захищає Азовсталь. — " Хочу, щоби він та всі, хто з ним, вижили й повернулися додому".

Повний вірш Положинського

Світе, врятуй воїнів Що найвищих похвал удостоєні Давно в оточенні — зовсім одні Не всі мають згинути на війні Людство, врятуй синів і донь Нехай куля не б‘є, не пече вогонь Найтвердіша сталь, найміцніша бронь - Дбайливі серця і тепло долонь

Шанувальникам артиста дуже сподобався його новий, хоч і маленький, твір. У коментарях під публікаціями Положинського користувачі мережі діляться своїми віршами про українських захисників, зазначаючи, що вони щодня моляться за них.

Зазначимо, що це не перше "творіння" українського музиканта. Після того як кривавий диктатор Володимир Путін ще до війни, 21 лютого, розповів свою версію історії України, а саме про те, що її створив Ленін, Олександр Положинський написав вірш, в якому потролив російського президента.